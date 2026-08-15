Hà Nội: Tăng cường thêm 500 xe khách tại các bến trong dịp nghỉ lễ 2/9

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã công bố phương án tổ chức vận tải phục vụ kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, kéo dài 5 ngày (từ ngày 29/8-2/9) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đánh giá nhu cầu đi lại của hành khách dự báo tăng mạnh vào chiều 28/8 và ngày 29/8 đối với chiều rời Hà Nội; chiều về Hà Nội dự kiến tăng trở lại trong các ngày 2-3/9. Lượng khách tập trung chủ yếu trên các tuyến phục vụ nhu cầu về quê, du lịch, thăm thân, nhất là các tuyến cự ly ngắn và trung bình.

Trên cơ sở đó, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cũng đưa ra dự báo số lượng hành khách và phương tiện hoạt động trên các bến xe Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 2/9. Cụ thể, tại Bến xe Giáp Bát, lượng khách ngày cao điểm dự kiến khoảng 9.000 lượt, với khoảng 760 lượt xe/ngày. Các tuyến có nhu cầu lớn gồm Thanh Hóa, Nam Định (cũ), Thái Bình (cũ), Ninh Bình.

Bến xe Mỹ Đình dự kiến có khoảng 11.403 lượt khách/ngày, hơn 770 lượt xe/ngày, chủ yếu trên các tuyến đi Lào Cai, Hà Giang (cũ), Phú Thọ, Yên Bái (cũ), Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng.

Bến xe Gia Lâm dự kiến phục vụ khoảng 1.900 lượt khách/ngày, khoảng 385 lượt xe/ngày, tập trung trên các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh.

Để chủ động giải tỏa hành khách, Công ty dự kiến bố trí 500 xe tăng cường, trong đó Bến xe Giáp Bát 200 xe, Bến xe Gia Lâm 100 xe và Bến xe Mỹ Đình 200 xe.

“Việc sử dụng xe tăng cường sẽ căn cứ lượng khách thực tế, tỷ lệ lấp đầy phương tiện và năng lực cung ứng của từng tuyến, tránh tăng cường tràn lan làm xáo trộn biểu đồ chạy xe thường xuyên,” ông Hùng nhấn mạnh.

Khi lượng khách chờ tăng nhanh và phương tiện theo biểu đồ không đáp ứng, bến xe chủ động làm việc trực tiếp với doanh nghiệp vận tải để bổ sung xe; đồng thời báo Phòng Kế hoạch-Đầu tư và Công nghệ để điều phối nguồn phương tiện dự phòng.

Trường hợp có nguy cơ hành khách lưu lại bến kéo dài, Giám đốc bến chủ động đề xuất kích hoạt phương án giải tỏa khẩn cấp, ưu tiên các tuyến có lượng khách lớn và các thời điểm cuối ngày.

Các bến xe sẽ tổ chức điều hành theo từng cấp độ, từ duy trì phương tiện theo biểu đồ đã được phê duyệt, yêu cầu doanh nghiệp bổ sung xe trong nội bộ tuyến, điều tiết phương tiện từ tuyến có nhu cầu thấp sang tuyến có nhu cầu cao, đến kích hoạt phương án giải tỏa khẩn cấp khi cần thiết. Mục tiêu là ưu tiên giải tỏa hết hành khách trong ngày, đặc biệt tại những thời điểm cuối ngày.

Bến xe tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cò mồi, chèo kéo khách, trộm cắp và xử lý tình trạng dừng đỗ, đón trả khách trái quy định quanh khu vực bến.

Trước nguy cơ ùn tắc giao thông, mưa lớn, ngập cục bộ hoặc sự cố hệ thống bán vé, thanh toán, các bến xe đều được yêu cầu chuẩn bị phương án dự phòng. Khi xảy ra sự cố, phải xử lý ngay, không để gián đoạn hoạt động phục vụ hành khách.

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cũng yêu cầu duy trì đầy đủ các dịch vụ phục vụ hành khách, tổ chức tốt dịch vụ trung chuyển CityLine kết nối hành khách từ nhà đến bến xe và từ bến xe về nhà trong khu vực nội thành Hà Nội trong những ngày cao điểm; chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, trẻ em và người cần trợ giúp.

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đề nghị Tổng công ty Vận tải Hà Nội chỉ đạo các đơn vị buýt chủ động tăng tần suất, bố trí phương tiện phù hợp để kết nối các bến xe với mạng lưới vận tải hành khách công cộng của thành phố, đồng thời chuẩn bị phương án hỗ trợ giải tỏa khách khi cần thiết.

“Công ty xác định nguyên tắc điều hành là dự báo có biên độ dự phòng, theo dõi thực tế theo giờ và điều chỉnh năng lực vận tải theo nhu cầu thực tế, thay vì chỉ căn cứ số lượng xe dự kiến ban đầu,” ông Hùng nói./.

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