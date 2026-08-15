Trường học vùng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cơ bản đã ổn định di dời

Năm học mới 2026-2027 đang đến gần, nằm trong vùng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, nhiều trường học phải di dời đến nơi học tạm.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tất cả đều phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vì mục tiêu chung.

Đồng lòng vì dự án trọng điểm

Nếu như tại nhiều ngôi trường, công tác chuẩn bị năm học mới đang được gấp rút triển khai, từ tu sửa, chỉnh trang trường lớp đến sắp xếp trang thiết bị dạy học, thì tại Trường Tiểu học Phú Hòa, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh những ngày này, công việc của cán bộ, giáo viên có phần đặc biệt hơn. Nhà trường đang khẩn trương di chuyển cơ sở vật chất đến địa điểm học tạm để nhường đất thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Trong cái nắng gắt của những ngày giữa tháng 8, có những hôm ngoài trời ghi nhận nhiệt độ lên đến hơn 40 độ nhưng với tinh thần, trách nhiệm, hàng chục thầy, cô giáo cùng các lực lượng chức năng của xã Lương Tài đã vận chuyển hàng nghìn bộ bàn ghế, tủ, thiết bị dạy học đến nơi trường tạm nhằm tránh ảnh hưởng đến việc học của học sinh.

Trên khuôn mặt đỏ ửng vì rám nắng và chiếc áo thấm đẫm mồ hôi, cô Trần Thị Hương, giáo viên Trường Tiểu học Phú Hòa cho biết: Cô đã có hàng chục năm gắn bó với ngôi trường.

Sau khi biết chủ trương di dời trường học nhường đất cho dự án, hơn 10 ngày nay, cô cùng các giáo viên trong trường tất bật sắp xếp, đóng gói, vận chuyển bàn ghế, tủ, bảng, thiết bị dạy học và các vật dụng cần thiết đến nơi học mới. Công việc vốn không nằm trong kế hoạch chuẩn bị năm học thông thường nhưng được cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao.

Thầy Đoàn Quang Thư, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hòa, xã Lương Tài cho biết: Trường có 26 lớp tại hai điểm trường với tổng số 905 học sinh. Trong đó, một điểm có 12 lớp và điểm còn lại có 14 lớp. Năm học này, một điểm trường nằm trong dự án nên phải di dời.

Để công tác việc di chuyển được thuận lợi, nhà trường đã kiểm kê toàn bộ tài sản, phân loại và giao từng bộ phận phụ trách. Bàn ghế, thiết bị dạy học, sách vở và các vật dụng được đánh dấu, phân loại theo từng điểm trường trước khi vận chuyển. Việc phân loại kỹ giúp quá trình vận chuyển thuận lợi, đồng thời bảo đảm khi học sinh trở lại trường sẽ có đầy đủ điều kiện học tập, không bị gián đoạn.

Trong ngày cao điểm di chuyển, nhà trường phối hợp với lực lượng Quân sự, Công an, các đoàn thể địa phương cùng cán bộ, giáo viên vận chuyển thiết bị, đồ dùng đến điểm trường mới. Nhà trường phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 20/8 để sẵn sàng đón học sinh.

Các lực lượng hỗ trợ di dời tủ và bàn ghế đến trường học tạm tại xã Lương Tài. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Do điểm học tạm xa nơi ở của các em nên năm học 2026-2027, nhà trường đề xuất cấp trên quan tâm tổ chức bữa ăn bán trú và bố trí phương tiện đưa đón học sinh, nhất là trong điều kiện nhiều phụ huynh phải đi làm xa, khó có thể đưa đón con hằng ngày.

Cùng với Trường Tiểu học Phú Hòa, trong đợt này, tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh còn có một số trường khác thuộc diện cần di dời gồm: Trường Mầm non Phú Hòa, Trường Trung học cơ sở Phú Hòa, Trường Mầm non Tân Lãng, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Lãng.

Mặc dù khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, song UBND xã Lương Tài đã xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí địa điểm học tập mới và huy động lực lượng tham gia vận chuyển để đảm bảo tiến độ, quyết tâm hoàn thành di dời sớm trước thời hạn.

Ông Vũ Tài Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lương Tài trực tiếp cùng các lực lượng hỗ trợ di dời cho hay: Trong những ngày này, ngoài di dời hơn 1.000 hộ dân trong xã đến nơi tạm cư, xã cũng tổ chức hỗ trợ 5 trường học đến nơi dạy học mới. Nhằm bảo đảm cơ sở vật chất cho công tác dạy và học, xã Lương Tài đã rà soát và tận dụng các khu nhà của cơ quan dôi dư do sáp nhập để làm trường học tạm; đồng thời tu sửa cơ sở vật chất như điện, nước, sơn lại tường, sửa chữa các khu nhà vệ sinh…

Ngoài ra, xã cũng quán triệt đến các trường học tận dụng cơ sở vật chất, bàn ghế, bảng… của trường cũ bảo đảm công tác dạy và học cho học sinh. Đến nay, cơ bản các trường đã ổn định di dời, sẵn sàng cho năm học mới.

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong vùng dự án

Công tác chuẩn bị năm học mới Trường Tiểu học Phú Hòa, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã sẵn sàng. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Thực hiện chủ trương phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, từ tháng 5/2026, xã Gia Bình đã hoàn thành việc di dời các trường Mầm non, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quỳnh Phú đến địa điểm tạm thời tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh (cơ sở cũ) và Khu Liên hợp thể thao xã Gia Bình bảo đảm đúng tiến độ, an toàn và ổn định hoạt động giáo dục.

Cô Nguyễn Thị Na, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Quỳnh Phú cho biết: Trước khi nhà trường di chuyển đến điểm học tạm này, xã Gia Bình đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tiến hành khảo sát, sửa chữa và cải tạo các địa điểm trên, hoàn thiện các hạng mục cần thiết để đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Ngay trong năm học 2025-2026, Trường Mầm non Quỳnh Phú đã ổn định việc dạy và học ở nơi học tạm với 15 nhóm lớp với 302 cháu học sinh. Mặc dù ở nơi học tạm nhưng cơ sở vật chất và các điều kiện cơ bản đáp ứng nhu cầu; phụ huynh yên tâm gửi gắm con em.

Năm học 2026-2027, do có nhiều gia đình đến nơi tạm cư ở xa nơi học tạm, nhà trường thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương ổn định địa điểm trường lớp.

Tuy nhiên, nơi học tạm cũng xa nơi tạm cư, xa nơi ở của gần 100 học sinh trong trường hiện đang ở thôn Phú Dư, xã Gia Bình; bởi vậy, nhà trường cũng đề nghị các cấp chính quyền, chủ đầu tư dự án tiếp tục hỗ trợ xe đưa đón học sinh để phụ huynh yên tâm gửi trẻ đến trường.

“Mặc dù điều kiện trường học tạm đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học nhưng đây cũng chỉ là nơi học tạm. Điều mong muốn nhất của các thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh là sớm được bàn giao khu tái định cư để sớm có ngôi trường khang trang, giúp học sinh có môi trường học tập ổn định, an toàn, thuận lợi,” cô Nguyễn Thị Na bày tỏ.

Còn thầy Vũ Huy Linh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quỳnh Phú (xã Gia Bình) cho biết: Đến nay, sau quá trình tu sửa, sắp xếp, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 đã sẵn sàng. Tuy nhiên, qua khảo sát, có khoảng 350 học sinh ở các khu tạm cư nhường đất cho dự án và ở xa trường cần được hỗ trợ xe đưa đón.

Trong khi đó, nhiều tuyến đường quanh khu vực sân bay Gia Bình có lượng phương tiện phục vụ dự án qua lại lớn, tiềm ẩn nguy hiểm cho học sinh khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều phụ huynh băn khoăn về phương án đưa đón để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho các con khi đến trường.

Việc di dời trường học để phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình không chỉ là sự thay đổi về địa điểm dạy và học, mà còn là hành trình thích ứng, chia sẻ và đồng lòng vì mục tiêu phát triển chung.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các nhà trường, chính quyền địa phương, giáo viên, phụ huynh và học sinh đang cùng nỗ lực để bảo đảm năm học mới diễn ra an toàn, ổn định, không để việc thực hiện dự án làm gián đoạn việc học tập của các em./.

Bắc Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình Lãnh đạo Bắc Ninh thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các hộ dân tạm cư dự án sân bay Gia Bình, đảm bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống người dân.