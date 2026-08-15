Kết luận thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công Thương

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công Thương.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trước ngày 1/3/2025, Bộ quản lý, sử dụng tổng số 644 cơ sở nhà, đất. Trong đó có 505 cơ sở thuộc 63 Cục Quản lý thị trường đã được chuyển giao nguyên trạng về Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố quản lý từ ngày 28/2/2025.

Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/2026, Bộ Công Thương còn 139 cơ sở nhà, đất; trong đó 8 cơ sở được Bộ báo cáo thuộc diện dôi dư và đang xây dựng phương án sắp xếp, xử lý.

9 cơ sở nhà, đất thuộc diện dôi dư

Tại kết luận, Thanh tra Chính phủ ghi nhận Bộ Công Thương đã khẩn trương triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đồng thời tổ chức sắp xếp các cơ sở nhà, đất phù hợp với yêu cầu hoạt động của bộ máy sau sắp xếp.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ công tác rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất còn chậm. Một số cơ sở nhà, đất đã không được sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả trong thời gian dài trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bộ Công Thương còn chậm triển khai rà soát, sắp xếp lại và xử lý cơ sở nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. Công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ chưa đầy đủ, dẫn đến một số tồn tại, hạn chế kéo dài.

Qua kiểm tra, Thanh tra Chính phủ xác định 9 cơ sở nhà, đất thuộc diện dôi dư, trong đó có 8 cơ sở theo báo cáo của Bộ Công Thương và cơ sở 2F Quang Trung được xác định bổ sung. Hồ sơ pháp lý của các cơ sở này còn chưa đầy đủ, trong đó 4 cơ sở không có hồ sơ pháp lý, 1 cơ sở đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 4 cơ sở có hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ. Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra, cơ sở 2F Quang Trung chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và chưa được theo dõi, hạch toán theo quy định.

Đáng chú ý, tiến độ lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất còn chậm. Mặc dù Bộ Công Thương triển khai Nghị định số 167/2017/NĐ-CP từ năm 2019, nhưng đến tháng 5/2023 mới hoàn thành việc lập báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp, xử lý tại các đơn vị. Một số đơn vị còn báo cáo chậm hoặc chưa thực hiện đúng yêu cầu.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra việc kiểm tra hiện trạng các cơ sở nhà, đất được triển khai chậm. Đến trước ngày 30/9/2023, Vụ Kế hoạch - Tài chính mới chủ trì tổ chức kiểm tra hiện trạng và lấy ý kiến đối với một số cơ sở; nhiều cơ sở còn lại chưa được triển khai theo kế hoạch. Việc xây dựng phương án sắp xếp, xử lý đối với các cơ sở còn lại cũng chưa bảo đảm tiến độ.

Tại thời điểm thanh tra, 58 cơ sở nhà, đất thuộc 40 đơn vị quản lý, sử dụng vẫn đang tiếp tục thực hiện các bước theo quy định. Riêng cơ sở 2F Quang Trung chưa được kê khai, đề xuất phương án xử lý và chưa thực hiện sắp xếp lại.

4 cơ sở bỏ trống, không sử dụng từ 4 đến 12 năm

Công sở dôi dư, bỏ không tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh minh họa: Nguyễn Nam/TTXVN)

Qua kiểm tra hiện trạng 9 cơ sở, Thanh tra Chính phủ xác định tổng diện tích đất là 2.100,5m², tổng diện tích sàn xây dựng 4.078,5m² đang không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. Trong đó, có 4 cơ sở bỏ trống, không sử dụng từ 4 đến 12 năm; một phần diện tích tại cơ sở 46 Ngô Quyền và cơ sở số 3 Vọng Đức bỏ trống từ năm 2014.

Hai cơ sở khác được xác định sử dụng kém hiệu quả gồm cơ sở 124 Vĩnh Tuy, diện tích 900m², chủ yếu sử dụng để xe và chỗ nghỉ cho lái xe; cơ sở 1C Tràng Tiền, diện tích 232m², chủ yếu để xe và chứa công cụ, dụng cụ hư hỏng.

Thanh tra Chính phủ đánh giá việc để các cơ sở nhà, đất bỏ trống, không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả không bảo đảm nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đồng thời chưa đáp ứng yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm thuộc lãnh đạo các cục, đơn vị phụ trách lĩnh vực qua từng thời kỳ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp, Văn phòng Bộ, Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kiến nghị sớm hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư

Từ cơ sở kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khi được giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần quy định cụ thể thời gian hoàn thành đối với từng nội dung, qua đó bảo đảm "rõ việc, rõ thời gian hoàn thành," tạo cơ sở để cơ quan quản lý kiểm soát và đánh giá tiến độ thực hiện.

Đối với Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ kiến nghị khẩn trương rà soát, có giải pháp sớm hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ; đưa các cơ sở vào sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Trong đó, cần chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý đối với 6 cơ sở nhà, đất đã được thanh tra xác định có khả năng xử lý ngay theo phương án được phê duyệt.

Bộ Công Thương cũng được yêu cầu xử lý đối với cơ sở 2F Quang Trung; làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng để giải quyết dứt điểm cơ sở 132 Nguyễn Chí Thanh; rà soát hoạt động liên doanh, liên kết, cho thuê, cho mượn, hợp tác kinh doanh đối với tài sản công; đồng thời kiểm tra việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ các hợp đồng liên kết sử dụng cơ sở 41 Thùy Vân.

Rà soát, xử lý diện tích dôi dư tại cơ sở 46 Ngô Quyền; giải quyết tình trạng một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành việc di chuyển nơi làm việc về trụ sở số 655 Phạm Văn Đồng; bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ cán bộ, công chức, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu diện tích làm việc, ảnh hưởng đến điều kiện và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thanh tra Chính phủ đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư của Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị theo chức năng quản lý nhà nước; kịp thời hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có cơ sở nhà, đất do Bộ Công Thương quản lý, sử dụng cần phối hợp, tạo điều kiện để hoàn thành các bước sắp xếp, xử lý theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP.

Đối với thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Chính phủ đề nghị rà soát, làm rõ trách nhiệm để xem xét, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại số 132 Nguyễn Chí Thanh; đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ, quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở này./.

Hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng dịch vụ, xử lý nhà đất dôi dư Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 của các đơn vị sự nghiệp công lập là tập trung sắp xếp tinh gọn theo hướng không chỉ giảm đầu mối mà còn nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ.

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