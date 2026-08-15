Năm tàu cá của ngư dân Nghệ An bốc cháy lúc rạng sáng

Trưa 15/8, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) xác nhận, khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, tại khu neo đậu tàu cá ở thôn Tân An, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ cháy khiến 5 tàu cá bị thiệt hại nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận phối hợp với lực lượng công an, quân sự và người dân địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cũng điều động 2 xe của Đội Phòng cháy, chữa cháy số 4 và 1 xe của Đội Phòng cháy, chữa cháy số 9, cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập lửa.Đến khoảng 4 giờ 20 phút, đám cháy được khống chế và đến 5 giờ cùng ngày được dập tắt hoàn toàn.

Qua xác minh ban đầu, 5 tàu cá bị cháy gồm các tàu mang biển kiểm soát NA-93311-TS, NA-80261-TS, NA-92046-TS, NA-90934-TS và NA-80515-TS. Vụ cháy gây thiệt hại ước tính khoảng 6 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo chính quyền xã Quỳnh Phú, đây là vụ cháy tàu cá thứ 2 xảy ra tại khu neo đậu tàu cá ở thôn Tân An trong vòng gần 3 tháng qua.

Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 30/6, cũng tại khu vực neo đậu tàu cá ở thôn Tân An xảy ra vụ cháy khiến 3 tàu cá mang số hiệu tỉnh Nghệ An bốc cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện, thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng./.

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