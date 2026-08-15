Mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” ra mắt thí điểm tại Hà Nội

Sáng 15/8, mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” chính thức được ra mắt thí điểm tại Hà Nội. Trạm (cabin) này hoạt động 24/7, được đặt cạnh số 89 Đinh Tiên Hoàng (ven hồ Hoàn Kiếm) và hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Đây là một trong những mô hình thuộc Hệ sinh thái Kiosk đa tiện ích do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, hướng tới ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ người dân thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn.

Không chỉ là một điểm tiếp nhận thông tin

Trong giai đoạn thí điểm, Trạm Cảnh sát thông minh cung cấp 5 nhóm chức năng chính: trình báo, phản ánh; cuộc gọi khẩn cấp SOS; cảnh báo thủ đoạn tội phạm; tra cứu trụ sở và hỏi đáp pháp luật.

Một trong những điểm đáng chú ý của mô hình nằm ở quy trình xử lý phía sau Kiosk. Với chức năng trình báo, phản ánh, AI và công nghệ giọng nói hỗ trợ người dân từng bước cung cấp thông tin, tự động ghi nhận nội dung bằng lời nói, gợi ý bổ sung những thông tin còn thiếu để hình thành nội dung trình báo đầy đủ và có cấu trúc hơn.

Thông tin sau đó được ghi nhận trên Hệ thống xử lý trình báo, phản ánh của Bộ Công an và chuyển tới đơn vị Công an có trách nhiệm để tiếp nhận, xử lý. Cơ quan chức năng có thể chủ động liên hệ, hướng dẫn và hỗ trợ người dân trong quá trình giải quyết vụ việc; thông tin và kết quả xử lý tiếp tục được cập nhật trên hệ thống.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục C06 cho biết, giá trị của Trạm Cảnh sát thông minh không dừng ở việc tạo thêm một kênh để người dân gửi thông tin, mà hướng tới hình thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận - ghi nhận - chuyển xử lý - hỗ trợ người dân - cập nhật kết quả, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong xử lý trình báo, phản ánh.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) phát biểu tại Lễ ra mắt triển khai thí điểm mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh”. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Bên cạnh đó, chức năng SOS được thiết kế như một kênh hỗ trợ khẩn cấp độc lập, giúp người dân nhanh chóng liên hệ trực tiếp với lực lượng Công an cơ sở trong những tình huống cần phản ứng tức thời.

Đối với du khách trong và ngoài nước, Trạm Cảnh sát thông minh còn cung cấp tính năng SOS giúp hỗ trợ khẩn cấp để người dân nhanh chóng liên hệ tới công an cơ sở ngay lập tức.

"Khả năng hỗ trợ du khách nước ngoài bằng hệ thống đa ngôn ngữ còn góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế", lãnh đạo Cục C06 nhấn mạnh.

Từ bài toán nghiệp vụ đến giải pháp công nghệ

Trên thế giới, các mô hình Smart Police Station đã được triển khai tại một số quốc gia và thành phố. Tuy nhiên, bài toán đặt ra tại Việt Nam không đơn thuần là đưa một mô hình có sẵn về ứng dụng.

Từ yêu cầu thực tiễn, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã xây dựng bài toán nghiệp vụ và định hướng phát triển mô hình phù hợp với hệ thống dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam, trong đó đặc biệt chú trọng khả năng ứng dụng AI, tự động hóa quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin, kết nối với hệ thống nghiệp vụ, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo nguyên tắc được C06 xác định, các chức năng người dân thực hiện trên Kiosk phải bảo đảm: Đúng người - Đúng dữ liệu - Đúng quy trình - Đúng pháp luật.

Kiosk hướng dẫn người dân xác thực bằng mã QR trên căn cước hoặc thông qua ứng dụng VNeID để thực hiện các chức năng trên hệ thống. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Đồng hành cùng C06, Công ty Cổ phần Tập đoàn MK tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai các giải pháp Trạm Cảnh sát thông minh, đưa yêu cầu nghiệp vụ vào một hệ thống công nghệ có khả năng vận hành trong thực tế.

Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp công nghệ cũng được lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đánh giá là mô hình hợp tác cần được phát huy để công nghệ của Nhà nước và năng lực sáng tạo của doanh nghiệp cùng tạo ra những giá trị thiết thực cho người dân.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. Trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.

Ông Đỗ Viết Hà - Giám đốc Công nghệ thông tin, Công ty Cổ phần Tập đoàn MK (MK Group) cho biết, thông qua dự án, MK Group kỳ vọng tiếp tục đồng hành cùng C06 và các đơn vị liên quan trong việc ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, góp phần giảm tải cho lực lượng Công an cơ sở, nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh trật tự và từng bước mở rộng các dịch vụ thông minh lấy người dân làm trung tâm./.

Đưa công nghệ thành “lá chắn” bảo đảm an ninh, trật tự Việc triển khai các mô hình an ninh thông minh kết hợp hệ thống camera giám sát đã tạo bước ngoặt lớn trong quản trị địa bàn và huy động sức mạnh toàn dân giữ gìn sự bình yên nơi cực Nam Tổ quốc.