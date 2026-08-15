Hành trình Đỏ 2026 tiếp nhận hơn 168.770 đơn vị máu, vượt xa mục tiêu ban đầu

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương thông tin, tổng kết chương trình Hành trình Đỏ lần thứ XIV (năm 2026), sau 2 tháng triển khai tại 32 tỉnh, thành phố, Hành trình Đỏ đã tổ chức 628 điểm hiến máu, tiếp nhận hơn 168.770 đơn vị máu, vượt xa mục tiêu 120.000 đơn vị máu đề ra ban đầu.

Như vậy sau 14 kỳ tổ chức, chương trình đã tiếp nhận hơn 1,23 triệu đơn vị máu, góp phần quan trọng bảo đảm nguồn máu an toàn cho cấp cứu, điều trị và lan tỏa văn hóa hiến máu tình nguyện trên toàn quốc.

Hành trình Đỏ là chương trình vận động hiến máu có quy mô lớn nhất cả nước do Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố và các Trung tâm Truyền máu phối hợp tổ chức.

Đây cũng là hoạt động trọng tâm của Chiến dịch "Những giọt máu hồng Hè," góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu, bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh trong những tháng Hè.

Theo Phó giáo sư Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Phó Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ, năm 2026, Hành trình Đỏ lần thứ XIV được tổ chức trong tháng 6 và tháng 7 tại 32 tỉnh, thành phố. Ban tổ chức đặt mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu, gồm 25.000 đơn vị tại các ngày hội chính và 95.000 đơn vị tại các ngày hưởng ứng. Tuy nhiên, sau 2 tháng triển khai, kết quả đã vượt xa mục tiêu đề ra.

Chương trình tổ chức 53 điểm hiến máu chính thức, tiếp nhận 31.695 đơn vị máu, đồng thời tổ chức 575 điểm hiến máu hưởng ứng, tiếp nhận 137.075 đơn vị. Tổng cộng, Hành trình Đỏ lần thứ XIV đã tổ chức 628 điểm hiến máu, tiếp nhận hơn 168.770 đơn vị máu.

Không chỉ tạo ra những con số ấn tượng về lượng máu tiếp nhận, Hành trình Đỏ còn góp phần mở rộng hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu đến đông đảo người dân. Từ lực lượng công an, quân đội, y tế đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp và người dân tại cộng đồng đều tích cực tham gia.

Qua đó, chương trình góp phần mở rộng lực lượng hiến máu tình nguyện, đồng thời hình thành và duy trì lực lượng hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xây dựng chiến lược dài hạn về hiến máu nhân đạo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng hoạt động hiến máu tình nguyện sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.