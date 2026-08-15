Đồng Nai: Tỏa sáng những tấm gương con công nhân lao động học giỏi, sống tốt

Trong 2 ngày 15 và 16/8, Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ tuyên dương con công nhân, viên chức, lao động "Học giỏi, sống tốt" lần thứ I - năm 2026 nhằm biểu dương những tấm gương là con công nhân, viên chức lao động vượt khó, học giỏi, rèn luyện tốt.

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai, năm nay, toàn thành phố Đồng Nai có hơn 7.500 con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được tuyên dương danh hiệu Học giỏi, sống tốt. Trong đó, nhiều cháu đạt thành tích nổi bật ở các kỳ thi, cuộc thi cấp thành phố và quốc gia.

Đặc biệt, nhiều cháu đạt thành tích cấp quốc gia, cấp thành phố và các kỳ thi nghiên cứu khoa học, khoa học kỹ thuật cùng nhiều thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic Tin học, ngoại ngữ và thể dục thể thao.

Những thành tích ấy khẳng định tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của con em đoàn viên, người lao động. Nhiều gia đình có 2 người con cùng được tuyên dương, có cháu nhiều lần được tuyên dương qua các cấp học.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai Bùi Thị Bích Thủy trao thưởng cho con công nhân học giỏi, sống tốt. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Là một trong những học sinh xuất sắc được tuyên dương, em Phùng Như Quỳnh, học sinh lớp 12 Toán, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lương Thế Vinh đã đạt được nhiều thành tích đáng nể trong 3 năm trung học phổ thông. Cụ thể năm lớp 10, em đạt Huy chương Vàng môn Toán do trường tổ chức.

Năm lớp 11, em thi vượt cấp và đạt giải Khuyến khích môn Toán chuyên trong kỳ thi cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 12. Như Quỳnh cho biết, ba mẹ em đều là công nhân lao động nên em càng ý thức được sự vất vả của ba mẹ và luôn tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực học tập, sống tốt để không phụ lòng gia đình.

“Theo em, yếu tố quan trọng để mỗi người đạt được ước mơ và mục tiêu là tinh thần tự học, tự giác và kỷ luật với bản thân. Không ai có thể nhắc nhở mình mãi, vì vậy mỗi người cần chủ động lập kế hoạch, nỗ lực hoàn thiện bản thân và kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đặt ra,” Như Quỳnh chia sẻ.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai Bùi Thị Bích Thủy cho biết, chương trình tuyên dương con công nhân, viên chức, lao động “Học giỏi, sống tốt” thành phố Đồng Nai năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa nhân văn và giáo dục sâu sắc nhằm tôn vinh, biểu dương những nỗ lực, thành tích của các cháu là con đoàn viên, người lao động đã vượt khó, vươn lên học giỏi, sống tốt.

Đây cũng là dịp để tri ân các bậc phụ huynh, ngành Giáo dục và toàn xã hội đã đồng hành cùng tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, giáo dục con đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, nhiều cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, đạt thành tích cao trong học tập, trở thành nguồn động viên lớn đối với gia đình.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai, chương trình đã tạo được sức lan tỏa, có những cháu được tuyên dương nhiều lần ở các cấp học, nhiều gia đình có từ hai con trở lên được tuyên dương. Đây là nguồn động lực để tổ chức Công đoàn tiếp tục đồng hành, chăm lo cho đoàn viên, người lao động và con của họ.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ duy trì, phát triển chương trình hằng năm, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động, chương trình phúc lợi nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động./.

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