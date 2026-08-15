Khẳng định vị thế của Mộc Châu trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế

Sáng 15/8, tại phường Mộc Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu “Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh.”

Mộc Châu có nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, hệ sinh thái và giàu bản sắc văn hóa các dân tộc; được công nhận là Khu du lịch quốc gia và được World Travel Awards bình chọn là “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu Thế giới."

Những danh hiệu này không chỉ khẳng định sức hấp dẫn mà còn khẳng định tiềm năng, vị thế ngày càng lớn của Mộc Châu trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế; đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong gìn giữ môi trường, bảo tồn văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Ngoài ra, Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu năm 2026 đang đến gần. Đây là cũng dịp để quảng bá những giá trị đặc sắc của Mộc Châu nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung. Cùng với đó, là cơ hội để thể hiện hình ảnh một điểm đến xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn và thân thiện…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến phát biểu. (Ảnh: Quang Quyết /TTXVN)

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đưa xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên.

Các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường, quản lý hoạt động du lịch; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm; kịp thời chấn chỉnh những hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của điểm đến.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các cơ sở dịch vụ du lịch, ông Hà Trung Chiến đề nghị, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, niêm yết và bán đúng giá; xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, gắn hoạt động kinh doanh với bảo vệ môi trường và phát triển du lịch có trách nhiệm.

Mỗi người dân cần chủ động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan, chỉnh trang nhà cửa, bản làng, gìn giữ bản sắc văn hóa và ứng xử thân thiện với du khách.

Thời gian qua, các phường thuộc Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu đã tích cực phát động xây dựng khu dân cư, tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp; huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang cảnh quan; vận động các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng và hộ kinh doanh nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng hình ảnh thân thiện, mến khách.

Chủ tịch UBND phường Mộc Châu Nguyễn Thị Hoa phát biểu. (Ảnh: Quang Quyết /TTXVN)

Hưởng ứng lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mộc Châu Nguyễn Thị Hoa cam kết, tăng cường phối hợp giữa các phường, tổ chức đồng bộ từ các tuyến đường cửa ngõ, khu dân cư đến khu, điểm du lịch; duy trì vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan thường xuyên, trở thành nền nếp của từng địa bàn; đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp xây dựng dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện; thực hiện niêm yết giá, bảo đảm an toàn thực phẩm; phân loại và thu gom rác đúng quy định; coi sự hài lòng và niềm tin của du khách là thước đo chất lượng điểm đến; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Mỗi khu dân cư là một không gian du lịch văn minh; mỗi gia đình là một điểm giữ gìn cảnh quan; mỗi người dân là một đại sứ thân thiện của Mộc Châu. Phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn văn hóa, tạo sinh kế và để người dân được tham gia, được hưởng lợi; tăng cường kiểm tra, đánh giá, biểu dương mô hình tốt; đồng thời chấn chỉnh kịp thời những hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan và hình ảnh điểm đến. Mỗi cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương bằng hành động cụ thể.

Hưởng ứng phong trào, ông Lương Thế Cầu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Du lịch quốc tế Phượng Hoàng Mộc Châu khẳng định, đơn vị tiếp tục chỉnh trang cảnh quan, chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy; nâng cao chất lượng các dịch vụ.

Bên cạnh đó, công ty thực hiện niêm yết giá, phục vụ đúng giá, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, thân thiện, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách và xây dựng hình ảnh du lịch Mộc Châu xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Doanh nghiệp sẽ gắn hoạt động kinh doanh với gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa địa phương; tích cực quảng bá hình ảnh, con người Mộc Châu; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan chuyên môn, các khu, điểm du lịch và cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng nếp sống văn minh. Mỗi nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp sẽ tích cực tuyên truyền, quảng bá và trở thành một “đại sứ du lịch,” góp phần lan tỏa hình ảnh Khu du lịch quốc gia Mộc Châu thân thiện, mến khách.

Đại biểu tham gia dọn vệ sinh môi trường tại khu vực sân vận động phường Mộc Sơn. (Ảnh: Quang Quyết /TTXVN)

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm của tỉnh Sơn La trong việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân chung tay xây dựng Mộc Châu trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Thông qua phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu năm 2026; đồng thời cụ thể hóa chủ trương của tỉnh về phát triển du lịch Sơn La theo hướng xanh, bền vững, chuyên nghiệp và hiện đại; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045./.

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