Sơn La: Tưng bừng hội thi "Hoa hậu bò sữa Mộc Châu năm 2026"

Ngày 3/1, Ủy ban Nhân dân phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La phối hợp với Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tổ chức Hội thi Hoa hậu bò sữa Mộc Châu năm 2026.

Với chủ đề "Hoa hậu Bò sữa 2026 - Vẻ đẹp thanh khiết, thuần chủng," Hội thi tiếp tục đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành sữa Mộc Châu trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời, tôn vinh những giá trị văn hóa, kinh tế đặc sắc của vùng đất thảo nguyên.

Hội thi Hoa hậu bò sữa năm nay tuyển chọn 40 con bò, bê xuất sắc nhất từ các hộ chăn nuôi tham gia trình diễn và chấm điểm. Các cá thể dự thi được đánh giá toàn diện dựa trên ngoại hình tổng thể, các chỉ số cơ thể, bầu vú, sản lượng sữa và chỉ tiêu sinh sản.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao Vương miện "Hoa hậu" bò sữa Mộc Châu 2026 cho "cô bò" mang số hiệu HS 215505, của gia đình ông Trần Văn Đa, đơn vị chăn nuôi 19/5, Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu; trao 1 giải Á hậu 1; 1 giải Á hậu 2; 1 giải nhất; 1 giải nhì; 2 giải ba; 3 giải khuyến khích và 25 giải hoa hậu tiềm năng.

Ban Tổ chức trao vương miện “Hoa hậu” bò sữa Mộc Châu 2026 cho “cô bò” mang số hiệu HS 215505, của gia đình ông Trần Văn Đa. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Chia sẻ niềm vui, ông Trần Văn Đa cho biết gia đình đã chuẩn bị chu đáo suốt hai tháng, từ việc chọn giống bò đẹp nhất, xây dựng khẩu phần ăn riêng, tắm rửa sạch sẽ đến đảm bảo giấc ăn, giấc ngủ cho bò đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Theo ông Phạm Hải Nam, Tổng Giám đốc Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, Hội thi năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên được phối hợp tổ chức cùng Ủy ban Nhân dân phường Thảo Nguyên, với quy mô lớn hơn, cách thức tổ chức chuyên nghiệp, mới mẻ và có sự tham gia của các doanh nghiệp địa phương. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và chính quyền cơ sở, đồng thời mở ra bước phát triển mới trong công tác quảng bá văn hóa, du lịch và nông nghiệp đặc trưng của vùng Mộc Châu.

Ngoài ra, Hội thi được tổ chức nhằm tôn vinh nghề chăn nuôi bò sữa và những hộ chăn nuôi tiêu biểu, qua đó, khẳng định chất lượng đàn bò sữa trên cao nguyên Mộc Châu.

Sự kiện cũng góp phần tiếp nối hoạt động quảng bá thương hiệu Mộc Châu Creamery sau lễ ra mắt thương hiệu, tạo sân chơi văn hóa ý nghĩa cho cộng đồng địa phương.

Bên cạnh đó, hội thi còn đóng vai trò giới thiệu sản phẩm nông sản, tiềm năng du lịch và thúc đẩy sự liên kết giữa doanh nghiệp, chính quyền và người dân trong phát triển kinh tế-xã hội của phường Thảo Nguyên.

Hội thi hoa hậu bò sữa Mộc Châu năm 2026. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Phát biểu tại Hội thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công mong muốn Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, mở rộng chế biến, đa dạng hóa sản phẩm sữa, nâng cao giá trị hàng hóa, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trải qua hang chục lần tổ chức, Hội thi đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của người chăn nuôi. Không chỉ tôn vinh nghề chăn nuôi bò sữa, sự kiện còn góp phần khẳng định thương hiệu sữa Mộc Châu, thúc đẩy du lịch và đưa hình ảnh thảo nguyên xanh vươn xa hơn trên bản đồ kinh tế-văn hóa của cả nước.

Bên cạnh Hội thi Hoa hậu bò sữa còn diễn ra chuỗi hoạt động phong phú, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội trên địa bàn phường Thảo Nguyên và khu vực Mộc Châu.

Nổi bật là hoạt động xúc tiến thương mại với 17 gian hàng trưng bày, giới thiệu và mời dùng thử các sản phẩm của Mocchaumilk cùng nhiều sản phẩm đặc sắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn.

Không gian văn hóa, nghệ thuật cũng được chú trọng với triển lãm "Nông trường Mộc Châu xưa và Ảnh đẹp Mộc Châu," tái hiện quá trình hình thành, phát triển của Nông trường quốc doanh Mộc Châu, cùng những hình ảnh, kỷ vật, trang phục truyền thống gắn với đời sống người dân thảo nguyên.

Cùng với đó, chương trình nghệ thuật "Thảo Nguyên ngày mới" được dàn dựng công phu, tái hiện lịch sử nông trường, ngành sữa Mộc Châu từ năm 1986 đến nay; đồng thời, phản ánh sự đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hướng tới phát triển nông nghiệp gắn với du lịch bền vững.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra Cuộc thi sáng tạo video "Thảo nguyên -Câu chuyện tôi kể" và Cuộc thi "Rung chuông vàng: Mộc Châu - Miền đất diệu kỳ" nhằm lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về truyền thống lao động cần cù của các thế hệ đi trước; bồi dưỡng nhận thức cho thế hệ trẻ về giá trị kinh tế cốt lõi của ngành chăn nuôi bò sữa.

Hội thi hoa hậu bò sữa Mộc Châu năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh người chăn nuôi và đàn bò sữa chất lượng cao, mà còn góp phần quảng bá thương hiệu sữa Mộc Châu. Đây cũng là dịp để tạo sự gắn kết giữa phát triển nông nghiệp và du lịch, hướng tới xây dựng Mộc Châu trở thành "thiên đường sữa" của cả nước./.

