Hà Nội không để phát sinh villa, homestay trái phép tại rừng phòng hộ Sóc Sơn

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội xác định phản ánh về tình trạng xây dựng, san gạt, cải tạo mặt bằng tại khu vực đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ ở xã Kim Anh là có cơ sở; đồng thời đề nghị hoàn thành xử lý một số trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm trước ngày 30/9/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có Báo cáo số 601/BC-SNNMT gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn, xã Kim Anh, Hà Nội. Báo cáo được lập trên cơ sở kết quả kiểm tra thực địa ngày 10/8, báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Kim Anh và việc xác minh 6 vị trí được báo chí phản ánh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, nội dung báo chí phản ánh về tình trạng xây dựng công trình, san gạt, cải tạo mặt bằng trên đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh là có cơ sở.

Trong 6 vị trí được kiểm tra, một trường hợp phát sinh từ năm 2023 đang được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết vụ án hành chính; 5 trường hợp còn lại phát sinh sau ngày 1/7/2025.

Trong số 5 trường hợp này, 2 trường hợp đã được cưỡng chế, khắc phục hiện trạng; 3 trường hợp chưa được xử lý dứt điểm. Ba trường hợp chưa được xử lý dứt điểm gồm công trình của bà Phạm Thị Thanh Bình, công trình SOLARA Đồng Đò của ông Nguyễn Văn Thắng và khu vực xây dựng lán, san gạt đất lâm nghiệp của ông Nguyễn Chí Dũng.

Công trình hoàn thiện nhưng hồ sơ xử lý chưa đầy đủ

Đối với công trình SOLARA Đồng Đò của ông Nguyễn Văn Thắng tại thôn Thái Vụ, kết quả kiểm tra xác định vị trí nằm trong ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch rừng huyện Sóc Sơn năm 2008 và bản đồ kiểm kê rừng năm 2015. Vi phạm phát sinh từ tháng 2/2026.

Khu đất có diện tích khoảng 1.000 m², trên đó có nhà gạch 3 tầng, diện tích mỗi tầng 144,5 m²; bể bơi rộng khoảng 100 m², sân pickleball, sân và đường đi nội bộ. Các công trình đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng.

Ủy ban nhân dân xã Kim Anh kiểm tra công trình từ tháng 4/2026 nhưng chưa lập đầy đủ hồ sơ xử lý vi phạm và chưa tổ chức khắc phục theo quy định. Ngày 12/5/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị xã Kim Anh xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Đối với công trình của bà Phạm Thị Thanh Bình, hiện trạng kiểm tra ghi nhận 12 hạng mục, tổng diện tích xây dựng 992,6 m² trên khu đất khoảng 2.500 m². Các hạng mục gồm nhiều kết cấu khung sắt lắp sàn bê tông, tường gạch, vách kính, mái tôn; bể bơi rộng 187,2 m²; sân bê tông rộng 206,2 m²; kè, hàng rào và các công trình phụ trợ.

Hành vi được xác định là chuyển đất nông nghiệp thuộc đất rừng phòng hộ sang mục đích khác. Công trình phát sinh từ tháng 7/2025, hiện đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng. Ủy ban nhân dân xã Kim Anh đang xác minh nguồn gốc sử dụng đất để hoàn thiện hồ sơ xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá đây là trường hợp phát sinh sau ngày 1/7/2025 nhưng việc lập hồ sơ, xử lý chưa kịp thời, để công trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Tại khu đất do ông Nguyễn Chí Dũng sử dụng, diện tích bị tác động khoảng hơn 5.000 m². Kiểm tra ngày 10/8 cho thấy khu vực đã được san gạt, đào đắp để tạo cảnh quan, gồm bể nước rộng khoảng 500 m², 3 công trình nhà tạm có tổng diện tích khoảng 300 m²; khu vực suối và chân núi cũng bị đào, đắp để tạo mặt bằng, làm đường ra vào.

Vi phạm phát sinh từ tháng 3/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân xã Kim Anh xử lý từ ngày 4/6/2026. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra, địa phương chưa lập hồ sơ xử lý, trong khi hiện trạng san gạt, đào đắp và xây dựng vẫn tồn tại.

Toàn cảnh hồ Đồng Đò nhìn từ cánh rừng phòng hộ vào sáng 8/8/2026. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Hai vị trí đã được cưỡng chế

Đối với hai vị trí do ông Ngô Mạnh Khương sử dụng, Ủy ban nhân dân xã Kim Anh đã lập hồ sơ và tổ chức cưỡng chế vào ngày 30/1/2026. Tại vị trí thứ nhất, công trình vi phạm có diện tích 492,02 m², nằm trên khu đất rộng 7.769,7 m². Hành vi vi phạm được xác định là chuyển đất nông nghiệp thuộc đất rừng phòng hộ sang mục đích khác.

Tại vị trí thứ hai, diện tích cào gạt thực bì khoảng 8.000 m², diện tích san ủi khoảng 460 m². Đến thời điểm kiểm tra, các hạng mục vi phạm tại hai vị trí đã được cưỡng chế, khắc phục; hiện trạng được giữ là đất trống.

Trường hợp còn lại là công trình nhà sàn bằng gỗ của bà Vũ Thanh Huyền, phát sinh từ năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Minh Trí trước đây đã lập hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt và quyết định cưỡng chế đối với hành vi chuyển hơn 207 m² đất nông nghiệp là đất rừng phòng hộ sang mục đích khác.

Tuy nhiên, người vi phạm khởi kiện yêu cầu hủy các quyết định hành chính. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã thụ lý vụ án từ tháng 4/2024. Vì vậy, đến nay vụ việc chưa được xử lý, khắc phục dứt điểm.

810 thửa đất có công trình xây dựng

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Kim Anh, khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn xã hiện có 1.550 thửa đất, tổng diện tích khoảng 192,71 ha nằm trong ranh giới quy hoạch rừng năm 2008. Trong đó, 6 thửa do tổ chức sử dụng và 1.544 thửa do hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Có 810 thửa, tổng diện tích khoảng 11,4 ha, có công trình do hộ gia đình, cá nhân xây dựng; 740 thửa, diện tích khoảng 181,31 ha, có tường bao hoặc là đất trống, chưa có nhà ở.

Sở Nông nghiệp và Môi trường lưu ý về việc Ủy ban nhân dân xã Kim Anh chưa thống kê, phân loại đầy đủ toàn bộ số thửa, diện tích đất và số công trình vi phạm trong khu vực rừng phòng hộ. Do đó, số thửa có công trình xây dựng không đồng nghĩa toàn bộ đều là công trình vi phạm; từng trường hợp cần được kiểm tra về nguồn gốc, loại đất, thời điểm và hồ sơ pháp lý.

Hoạt động giải tỏa công trình vi phạm được triển khai tại nhiều vị trí ven hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Ủy ban nhân dân xã Kim Anh đã ban hành 4 kế hoạch cưỡng chế công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Đồng Đò và 2 kế hoạch giải tỏa công trình vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò.

Kết quả đã cưỡng chế 11 công trình xây dựng; vận động chủ sử dụng tự khắc phục 15 công trình và 37 lán, công trình, hạng mục tạm; giải tỏa 32 trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm đất đai, đất lâm nghiệp tại khu vực rừng phòng hộ, hồ Đồng Đò của Ủy ban nhân dân xã Kim Anh còn chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu. Một số vi phạm mới kéo dài, công trình đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng nhưng chưa được xử lý theo quy định.

Đối với các trường hợp phát sinh sau ngày 1/7/2025, báo cáo xác định trách nhiệm trước hết thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phụ trách lĩnh vực kinh tế và Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Anh trong quản lý địa bàn, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xã Kim Anh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, áp dụng đầy đủ biện pháp ngăn chặn và xử lý 3 trường hợp chưa được giải quyết dứt điểm, hoàn thành trước ngày 30/9/2026; không để vi phạm tiếp tục phát sinh, mở rộng hoặc tái diễn.

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân xã Kim Anh (Hà Nội) kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, xây dựng công trình và cải tạo cảnh quan tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Địa phương phải rà soát toàn bộ 6 vị trí báo chí phản ánh; làm rõ nguồn gốc, loại đất, chủ sử dụng, thời điểm, hành vi, diện tích vi phạm, quy mô công trình, quá trình kiểm tra, xử lý và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; đề nghị lập danh sách toàn bộ trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng, nhất là tại khu vực rừng phòng hộ; tăng cường tuần tra, kịp thời ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành công trình kiên cố, công trình kinh doanh dịch vụ, villa, homestay trái quy định.

Ủy ban nhân dân xã Kim Anh phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm hoặc chậm kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về tính chính xác, đầy đủ của số liệu, hồ sơ và kết quả xử lý vi phạm trên địa bàn./.

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