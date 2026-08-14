Hải Phòng cưỡng chế, thu hồi gần 3.000 m2 đất để xây dựng khu dân cư mới

Ngày 14/8, Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng đã tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành cũ (nay là xã Kim Thành).

Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành đã quyết định phê duyệt phương án và tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc diện tích đất và hoa màu trên đất đối với 4 hộ gia đình, cá nhân không chấp hành quyết định khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng Khu dân cư mới.

Bốn hộ phải tiến hành cưỡng chế kiểm đếm có tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là hơn 5.400 m2. Trong đó, hộ có diện tích đất lớn nhất là ông Vũ Văn May ở thôn Phí Gia gồm 3 thửa đất với tổng diện tích là trên 2.400 m2 và người có diện tích đất ít nhất là ông Vũ Văn Đài ở thôn Đồng Cẩm gồm 3 thửa đất với tổng diện tích là 835 m2.

Tuy nhiên, sau khi được vận động, thuyết phục, hộ ông Vũ Văn May đã nhận thức rõ các quy định của pháp luật và đồng thuận ký phương án kiểm đếm ngay trước khi cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế kiểm đếm.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành đã ra quyết định cưỡng chế kiểm đếm đối với 9 hộ gia đình và cá nhân. Tuy nhiên, sau khi tuyên truyền, vận động, 6 hộ gia đình và cá nhân đã ký đồng thuận kiểm đếm. Trong ngày 14/8, Ban cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc chỉ kiểm đếm đối với 3 hộ gia đình và cá nhân không đồng thuận với tổng diện tích gần 3.000 m2.

Sau khi đọc các quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc diện tích đất và cây cối hoa màu trên đất đối với 3 hộ dân trên.

Theo ông Nguyễn Đình Huấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành, dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới Đồng Cẩm do Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Hải Dương-Hải Phòng làm chủ đầu tư. Dự án sử dụng hơn 44,4 ha đất tại 3 thôn Minh Tiến, Quảng Bình và Phí Gia, với tổng kinh phí hơn 1.139 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án dành gần 13,2 ha đất ở; hơn 1,4 ha đất thương mại dịch vụ; phần diện tích còn lại dành cho các công trình trường học, y tế, giao thông, cây xanh... Để thực hiện dự án, xã Kim Thành phải thu hồi đất của gần 600 hộ dân tại 3 thôn. Đây là dự án khu dân cư có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn xã. Đến 10/8, chủ đầu tư đã chi trả cho khoảng 400 hộ dân với số tiền trên 300 tỷ đồng, đạt gần 90%.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành Nguyễn Văn Nghiệp cho biết, dự án không chỉ có ý nghĩa trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị, chỉnh trang diện mạo địa phương mà còn là một trong những công trình, dự án được đưa vào kịch bản tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng năm 2026.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành, ngay sau khi có kết quả lựa chọn nhà đầu tư, xã đã tập trung triển khai các bước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thành lập tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, đối thoại, vận động các hộ dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Địa phương cũng đã hoàn tất các trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật trước khi triển khai cưỡng chế. Quá trình giải phóng mặt bằng dự án được tiến hành công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định.

Cụ thể, Hội đồng đã triển khai việc đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường đảm bảo đúng thời gian và các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Kim Thành cũng đề nghị các hộ dân chủ động nghiên cứu tài liệu được Hội đồng cung cấp về dự án, phối hợp với Tổ công tác trong việc đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian tới, lãnh đạo xã Kim Thành tiếp tục chỉ đạo Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết, xác định rõ thời gian, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh.

Tổ tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng của xã tiếp tục vận động các hộ dân còn chưa đồng thuận phối hợp với địa phương, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân theo đúng quy định. Trường hợp các hộ dân không đồng thuận, phối hợp, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi theo đúng quy định của pháp luật.

Trong các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu các xã, phường, đặc khu tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, công trình theo kế hoạch sử dụng đất năm 2026.

Cùng đó, thành phố quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư, đô thị và các dự án khác trên địa bàn. Các địa phương phải tập trung xử lý khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; thường xuyên cập nhật lên phần mềm theo dõi giải phóng mặt bằng của thành phố để kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố.

Mới đây Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng cũng đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/7/2026 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân từ 13% trở lên.

Một trong những giải pháp trọng tâm được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và các địa phương thực hiện là tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng; hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; hoàn thành 100% khối lượng giải phóng mặt bằng các dự án, công trình theo kế hoạch đã đề ra năm 2026.

Thành phố yêu cầu khẩn trương hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, bàn giao đất trên thực địa ngay khi đủ điều kiện; kiên quyết xử lý các cơ quan, đơn vị chậm hoàn thành thủ tục và nhà đầu tư chây ỳ, không phối hợp thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định./.

Cưỡng chế thu hồi đất 9 trường hợp phục vụ dự án đường trục chính Vũng Tàu Chính quyền phường Phước Thắng đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 9 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông trọng điểm kết nối khu vực ven biển.