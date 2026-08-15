Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới theo hướng thiết thực, hiệu quả

Ngày 15/8, tại Quảng trường biển Giao Ninh, xã Giao Ninh (tỉnh Ninh Bình), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trình ra quân Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" năm 2026. Chương trình có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và trên 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò, trí tuệ và sức trẻ trong xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” đã phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tạo nên sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII xác định các nhiệm vụ và giải pháp để phát huy trí tuệ, sức trẻ của thanh thiếu nhi qua Phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” với 5 tiên phong. Trong đó, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng là nội dung quan trọng được quan tâm.

Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Quy, xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay không chỉ tập trung vào kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất mà còn phải chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế nông thôn, hướng tới xây dựng những miền quê thực sự đáng sống.

Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” cần tạo ra những giá trị và kết quả cụ thể, để lại các mô hình, kinh nghiệm và năng lực cho cộng đồng với các nội dung trọng tâm như tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, “Nơi đáng sống,” “Làng quê đáng sống,” nhất là tại các địa bàn khó khăn; đồng hành với thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp và thị trường. Các công trình, phần việc phải bảo đảm “6 rõ”: rõ địa bàn, rõ công việc, rõ lực lượng, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Kim Quy đề nghị các cấp bộ Đoàn phải chủ động, sáng tạo; phải lựa chọn khâu đột phá quan trọng để tạo điểm nhấn; tiếp tục phát huy đội ngũ trí thức trẻ, kỹ sư trẻ và tình nguyện viên chuyên môn để tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ sản xuất và chuyển đổi số nông nghiệp; đồng thời tăng cường phối hợp giữa tổ chức Đoàn - Hội với cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí kêu gọi đoàn viên, thanh niên cả nước hành động quyết liệt, sáng tạo, thiết thực; mỗi đoàn viên lựa chọn một việc làm cụ thể, mỗi cơ sở Đoàn đảm nhận một công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần xây dựng những miền quê giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc và đáng sống.

Các đại biểu, đoàn viên quyên góp, ủng hộ thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2026-2030.” (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Hưởng ứng lời phát động của Bí thư Trung ương Đoàn, bạn Nguyễn Phương Thảo, sinh viên năm 3, Khoa Tài chính - Ngân hàng và Bảo hiểm, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, thay mặt cho tuổi trẻ Ninh Bình và tuổi trẻ cả nước phát biểu hưởng ứng Chương trình Ra quân Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” bằng bốn nhiệm vụ cụ thể.

Đó là tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn môi trường và cảnh quan; lựa chọn, triển khai các công trình, phần việc thiết thực, phù hợp nhu cầu địa phương; phát huy tri thức trẻ, khoa học công nghệ và chuyển đổi số để hỗ trợ người dân, quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP; đồng hành với thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế, kết nối nguồn lực, doanh nghiệp và thị trường.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 30 phần quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách, trao tặng 30 suất học bổng cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi; Ra mắt 5 đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” cấp Trung ương. Bên cạnh đó Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Phát động quyên góp, ủng hộ thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2026-2030."

Sau lễ ra quân, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã tham gia hoạt động vẽ bức tranh bích họa “Làng quê đáng sống” và Tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường; Khánh thành Đường cờ thanh niên; Khánh thành Vườn ươm thanh niên; khánh thành công trình số hóa di tích Chùa Bảo Hoa - xã Giao Ninh; Thăm quan mô hình thanh niên khởi nghiệp của thanh niên nông thôn.

Ngoài ra các đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình tổ chức tập huấn Đội hình “Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới” năm 2026; dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa điểm đen ô nhiễm môi trường./.

Hơn 40 sáng kiến thanh niên hội tụ tại Ngày Quốc tế Thanh niên 2026 Ngày Quốc tế Thanh niên 2026 tại Hà Nội quy tụ 44 nhóm thanh niên, doanh nghiệp xã hội và cơ sở giáo dục, giới thiệu những sáng kiến thiết thực trong công nghệ, môi trường, văn hóa và sinh kế.