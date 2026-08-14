Tây Ninh tiếp tục rà soát, xử lý, khai thác hiệu quả nhà, đất dôi dư

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp, xử lý, quản lý và khai thác hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; tập trung xử lý dứt điểm những cơ sở đã có quyết định điều chuyển, chuyển giao, không để tài sản công bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng sai mục đích.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 4/8/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt phương án sắp xếp đối với 3.387 cơ sở nhà, đất do địa phương quản lý; trong đó 456 cơ sở điều chuyển, 420 cơ sở chuyển giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác và 2.511 cơ sở tiếp tục sử dụng.

Đối với nhà, đất dôi dư, tỉnh đã ban hành 8 quyết định chuyển giao 393 cơ sở cho các đơn vị quản lý, kinh doanh nhà cấp xã; 16 cơ sở thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định; 11 cơ sở điều chỉnh phương án do trùng lắp, thu hồi đất để thực hiện công trình giao thông hoặc giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức đấu giá. Đối với 456 cơ sở thuộc diện điều chuyển, tỉnh đã ban hành 52 quyết định.

Đối với 145 cơ sở nhà, đất do các cơ quan Trung ương chuyển giao, tỉnh đã quyết định điều chuyển, chuyển giao 87 cơ sở cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng và 10 cơ sở thực hiện giao đất, cho thuê đất; các trường hợp còn vướng mắc đang tiếp tục được xử lý.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát đã phát hiện những tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục.

Các sở, ban, ngành, địa phương được yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; xây dựng lộ trình xử lý dứt điểm, không để kéo dài hoặc phát sinh sai phạm mới.

Ông Huỳnh Văn Sơn yêu cầu khẩn trương hoàn thành thủ tục tiếp nhận, bàn giao đối với các cơ sở đã có quyết định điều chuyển, chuyển giao và đưa vào quản lý, khai thác đúng quy định.

Đối với cơ sở đủ điều kiện khai thác, trong 30 ngày kể từ khi tiếp nhận phải xây dựng phương án quản lý, khai thác hoặc giao, cho thuê; tuyệt đối không để tài sản bỏ trống, xuống cấp.

Các địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ nhà, đất, trụ sở dôi dư, kể cả cơ sở của cơ quan cấp tỉnh, cơ quan ngành dọc Trung ương và những cơ sở chưa hoàn thành chuyển giao; chủ động cập nhật vào quy hoạch để định hướng quản lý, khai thác hiệu quả.

Đối với cơ sở không còn nhu cầu làm trụ sở, cơ sở sự nghiệp và không có lợi thế khai thác cho thuê, tỉnh yêu cầu hoàn thiện thủ tục thu hồi, giao, cho thuê đất theo quy định; nghiên cứu chuyển đổi phù hợp, ưu tiên các công trình phục vụ cộng đồng. Đồng thời, ưu tiên bố trí, chuyển đổi công năng nhà, đất dôi dư phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và các mục đích công cộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh, việc xử lý nhà, đất dôi dư phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm quản lý chặt chẽ, chống thất thoát, lãng phí và phát huy hiệu quả nguồn lực từ tài sản công phục vụ phát triển kinh tế-xã hội./.



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