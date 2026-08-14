Cần tăng cường quản lý vật thể bay, bảo đảm an toàn hàng không

Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi với phóng viên TTXVN về các vụ việc phát hiện vật thể bay, gây mất bảo đảm an toàn hàng không tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Luật sư cho rằng vụ việc 3 người thả diều sáo gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy cần tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn hàng không; đồng thời xem xét trách nhiệm pháp lý phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi.

Theo Luật sư Hà Hải, hành vi thả diều gây nguy hiểm cho hoạt động hàng không nếu được xác định là vi phạm hành chính do vô ý có thể bị xử phạt và tịch thu phương tiện, thiết bị vi phạm. Tuy nhiên, nếu người thực hiện nhận thức được nguy cơ nhưng vẫn cố tình thực hiện, cơ quan chức năng cần làm rõ yếu tố lỗi, mức độ nguy hiểm và hậu quả để xác định trách nhiệm pháp lý. Việc xử lý cần có tính răn đe. Nếu hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cần xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật, qua đó góp phần ngăn ngừa những vụ việc tương tự.

Vụ việc xảy ra tối 13/8, khi các đơn vị điều hành bay phát hiện vật thể chưa xác định tại khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động bay. Để bảo đảm an toàn, hoạt động cất, hạ cánh được tạm thời dừng để xác minh. Vật thể được xác định là 3 con diều có gắn đèn, gây ảnh hưởng đến 21 chuyến bay. Công an phường Bình Hưng Hòa đã tạm giữ 3 người liên quan để làm rõ.

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), ngay khi tiếp nhận thông tin về vật thể bay chưa xác định, các đơn vị điều hành bay đã khẩn trương phối hợp xác minh, kiểm tra thông tin qua các tổ bay và triển khai phương án phòng ngừa. Các tàu bay đang trên hành trình đến Tân Sơn Nhất được tổ chức bay chờ; các tàu bay chuẩn bị khởi hành được tạm thời giữ lại dưới mặt đất. Nguyên tắc ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn hoạt động bay. Khi xuất hiện vật thể bay chưa xác định trong khu vực có khả năng ảnh hưởng, việc chủ động điều chỉnh khai thác, tổ chức tàu bay bay chờ hoặc tạm thời giữ tàu bay dưới mặt đất là biện pháp cần thiết để phòng ngừa rủi ro.

Từ vụ việc này, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý người vi phạm mà còn tăng cường quản lý nguy cơ ngay từ địa bàn dân cư, nhất là các khu vực lân cận sân bay. Công tác này cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý hàng không, lực lượng công an, chính quyền cơ sở và người dân. Trong đó, tuyên truyền, vận động người dân là giải pháp quan trọng để phòng ngừa từ sớm. Người dân cần được thông tin rõ về các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, các loại vật thể, thiết bị không được phép tự ý thả hoặc điều khiển và những hậu quả có thể xảy ra.

Đối với hoạt động chơi diều, công tác tuyên truyền có thể được triển khai thông qua các khu dân cư, hội nhóm, câu lạc bộ người chơi diều, nhất là những nhóm hoạt động trên mạng xã hội. Qua đó, vận động người chơi lựa chọn địa điểm phù hợp, không thả diều tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Bên cạnh tuyên truyền, việc phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành và tạo tính răn đe. Khi phát hiện vật thể bay bất thường, người dân cần chủ động thông tin cho cơ quan chức năng để có biện pháp xác minh, xử lý.

Tối 11/8, ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, phi công cũng phát hiện thiết bị bay không người lái trong khu vực tiếp cận, khiến nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng. Hai vụ việc xảy ra trong thời gian ngắn cho thấy yêu cầu chủ động phòng ngừa nguy cơ từ vật thể bay cần được đặt ra thường xuyên.

Theo Luật sư Hà Hải, khi hành vi của một cá nhân có khả năng tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác sân bay và an toàn của nhiều người, việc xử lý cần bảo đảm đúng quy định, đồng thời đủ sức răn đe. Đây cũng là cơ sở để tăng cường ý thức chấp hành của người dân và phòng ngừa các vụ việc tương tự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn hàng không; không tự ý thả diều, bóng bay, điều khiển thiết bị bay không người lái hoặc các vật thể bay tự do tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay. Việc tuyên truyền, vận động và quản lý nguy cơ từ cơ sở cần được thực hiện thường xuyên, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động hàng không tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất./.

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