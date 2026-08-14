Kiều bào Australia, New Zealand kỳ vọng những kết nối mới với quê hương

Trong những ngày Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand, bên cạnh các cuộc hội đàm cấp cao, diễn đàn kinh tế hay những văn kiện hợp tác được ký kết, có một hình ảnh để lại nhiều cảm xúc: những người Việt Nam xa quê hương chờ đón đoàn, mang theo niềm tự hào, sự xúc động và cả những kỳ vọng mới về mối liên kết ngày càng gần gũi hơn với đất nước.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, nhiều kiều bào tại Australia và New Zealand cho biết chuyến thăm không chỉ là một dấu mốc trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam với hai nước trên, mà còn đem lại cảm nhận rõ ràng hơn về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.



Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, vẫn nhớ cảm xúc khi cùng cộng đồng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Ông cho rằng chuyến thăm là dấu mốc khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam cũng như tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Australia. Tuy nhiên, với những người đang sinh sống xa quê hương, ý nghĩa gần gũi hơn của chuyến thăm này chính là cảm giác được kết nối với sự phát triển của đất nước.

Ông Trần Bá Phúc chia sẻ: “Đây là một động lực để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hướng về quê hương và đóng góp cho sự phát triển của đất nước."



Điều ông Trần Bá Phúc mong muốn là ngày càng có thêm những cơ chế thuận lợi để nguồn lực của kiều bào, từ kinh nghiệm kinh doanh, tri thức đến mạng lưới quan hệ tại quốc gia sở tại, có thể được kết nối hiệu quả hơn với nhu cầu phát triển trong nước.



Còn với thế hệ trẻ, cảm xúc đó lại gắn với mong muốn được trực tiếp góp sức vào sự phát triển của đất nước. Bạn Huỳnh Tấn Đạt, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia cho rằng chuyến thăm không chỉ tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.

Điều mà Đạt kỳ vọng sau chuyến thăm là các hội đoàn, đặc biệt là giới trẻ và trí thức trẻ, có thêm cơ hội tham gia vào những chương trình hợp tác giữa hai nước và đóng góp thiết thực hơn cho Việt Nam.



Trong khi giới doanh nhân và sinh viên nhìn thấy những cơ hội mới về kinh tế, tri thức và nguồn nhân lực, thì những người làm văn hóa lại mong mỏi một sự kết nối lâu dài hơn giữa các thế hệ.

Chị Minh Hà Patmore, thành viên Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Australia (VACEO), cho biết cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mang lại cho chị niềm xúc động và tự hào đặc biệt.

Là người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, chị Minh Hà Patmore kỳ vọng những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước sẽ tạo thêm điều kiện để văn hóa Việt Nam hiện diện sâu rộng hơn tại Australia, nhất là với thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba.

Điều chị mong mỏi là cộng đồng sẽ có thêm một không gian để gìn giữ, giới thiệu âm nhạc, nhạc cụ và văn hóa truyền thống, giúp những người trẻ sinh ra và lớn lên ở Australia vẫn có thể hiểu và gắn bó với cội nguồn.



Ông Nguyễn Trương Khoa, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand – Việt Nam. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những cảm xúc tương tự cũng hiện diện trong cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand. Tham dự buổi gặp mặt giữa cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Nguyễn Trương Khoa, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam, cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mang lại nhiều kỳ vọng về một giai đoạn kết nối gần gũi hơn giữa hai nước.

Ông chia sẻ kết quả của chuyến thăm sẽ sớm được thể hiện bằng những thay đổi gần với đời sống người dân hơn, như tăng cường giao lưu giáo dục, du lịch, công nghệ và đặc biệt là khả năng kết nối hàng không trực tiếp giữa Việt Nam và New Zealand.

Theo ông, nếu những kết nối này được mở rộng, khoảng cách địa lý sẽ trở nên ngắn hơn, không chỉ đối với kiều bào người Việt Nam đang sinh sống tại New Zealand mà cả doanh nghiệp, sinh viên và người dân hai nước.



Bà Nguyễn Thị Hương, đồng Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam, lại đặt kỳ vọng nhiều hơn vào giáo dục và thế hệ tương lai. Bà cho biết, New Zealand có thế mạnh về giáo dục, trong khi Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, năng động.

Việc tăng cường liên kết đào tạo và trao đổi giữa hai nước không chỉ phục vụ nhu cầu trước mắt mà còn có thể góp phần chuẩn bị một thế hệ lãnh đạo, chuyên gia và công dân trẻ có khả năng kết nối hai quốc gia trong tương lai.



Ở góc độ tri thức, bà Nguyễn Lam Giang, Trưởng bộ phận Đối ngoại khu vực Đông Nam Á và Đông Á, Đại học Waikato, Đồng Chủ tịch Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand, cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội mới.

Theo bà, giáo dục, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là những lĩnh vực mà cộng đồng trí thức người Việt tại New Zealand có thể đóng vai trò cầu nối.

Những người Việt đang làm việc trong các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tại đây vừa hiểu nhu cầu của Việt Nam, vừa có mạng lưới và kinh nghiệm tại New Zealand.

Bà kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở thêm những chương trình hợp tác cụ thể về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức, đồng thời tạo điều kiện để kiều bào tham gia sâu hơn vào quá trình kết nối hai nước.



Điểm chung trong những chia sẻ của kiều bào từ Australia đến New Zealand là mong muốn không chỉ được chứng kiến sự phát triển của quê hương từ nơi xa, mà còn được tham gia vào quá trình ấy.

Với doanh nhân, đó có thể là một dự án đầu tư hoặc một kết nối thị trường.

Với sinh viên và trí thức, đó có thể là một chương trình nghiên cứu, đào tạo hay chuyển giao công nghệ. Với những người làm văn hóa, đó là câu chuyện giữ gìn tiếng Việt, âm nhạc và bản sắc dân tộc cho các thế hệ sau.



Mỗi người có một cách đóng góp khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: mong muốn khoảng cách giữa quê hương và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được thu hẹp.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng sâu sắc với Australia và New Zealand, cộng đồng người Việt tại hai nước cũng đang đứng trước những cơ hội mới để phát huy vai trò cầu nối - không chỉ giữa các nền kinh tế, mà còn giữa tri thức, văn hóa, con người và những thế hệ tương lai./.

Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác kiều bào: Nguồn lực mềm tạo "sức mạnh cứng" cho quốc gia Kiều bào trí thức là ‘nguồn lực mềm’ nhưng có thể tạo ra ‘sức mạnh cứng’ cho quốc gia bằng cách cung cấp công nghệ mới, thị trường mới, chuẩn mực mới, vốn mới và vị thế mới cho Việt Nam.

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