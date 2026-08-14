Lâm Đồng ban hành quy định mới về tách thửa, đất nông nghiệp được xây dựng công trình

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 54/2026/QĐ-Ủy ban Nhân dân quy định chi tiết về hạn mức, điều kiện tách thửa, hợp thửa và công nhận quyền sử dụng đất với nhiều điểm mới mang tính đột phá nhằm tháo gỡ vướng mắc cho người dân. Theo đó, quyết định mới quy định cụ thể diện tích tách thửa tối thiểu cho từng khu vực tại phường, xã, đặc khu.

Trong đó, điều kiện tách thửa đối với đất ở tại cấp phường có diện tích tối thiểu sau khi tách là trên 50 m2, tại địa bàn xã trên 100 m2, đặc khu Phú Quý trên 60 m2. Đối với đất nông nghiệp, tại phường, đặc khu phải đáp ứng điều kiện tối thiểu thửa đất sau khi tách là trên 500 m2, tại xã phải từ 1.000 m2 trở lên.

Đặc biệt, đối với thửa đất đa mục đích (vừa có đất ở vừa có đất vườn), phần diện tích đất nông nghiệp đi kèm sau khi tách không bắt buộc phải đạt diện tích tối thiểu của đất nông nghiệp. Quy định này là điểm mới, giúp tháo gỡ "nút thắt" cho các hộ gia đình ở nông thôn dễ dàng chia tách đất thổ cư có lẫn với đất nông nghiệp.

Việc tách thửa cũng bao gồm một số điều kiện như phải đáp ứng các nguyên tắc, điều kiện của Luật Đất đai; phù hợp với quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng yêu cầu về kích thước cạnh, chiều sâu, đường giao thông, quy hoạch và các điều kiện pháp lý khác.

Tỉnh Lâm Đồng ra quy định mới về điều kiện tách thửa đối với đất ở tại cấp phường, xã, đặc khu. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay, tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành quy định mới về diện tích đất sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, chủ thửa đất được phép xây dựng công trình phục vụ sản xuất trên đất nông nghiệp (trừ đất trồng lúa) mà không phải chuyển mục đích sử dụng đất



Hạn mức diện tích đối với công trình xây dựng dao động tùy theo tổng diện tích của thửa đất nông nghiệp bao gồm một thửa hoặc nhiều thửa đất liền kề của cùng người sử dụng đất.

Nhỏ nhất từ 25 m2 (đối với khu đất có diện tích từ 500-5.000 m2), lớn nhất là công trình 500 m2 (đối với khu đất trên 300.000 m2).

Quyết định mới của tỉnh Lâm Đồng cũng quy định thêm về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận quyền sử dụng đất; quy định giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993; xác định diện tích đất ở đối với các trường hợp chưa xác định cụ thể diện tích đất ở trên giấy chứng nhận đã cấp.

Quyết định mới này sẽ có hiệu lực chính thức từ ngày 20/8 tới, thay thế cho các quyết định cũ của các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông ban hành trước khi hợp nhất. Qua đó nhằm tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý, minh bạch hóa quản lý đất đai, đảm quyền lợi chính đáng cho người dân./.

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Chính phủ ban hành Nghị định 226/2025/NĐ-CP cập nhật quy định về bồi thường, ghi nợ đất, lập quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng đất hiệu lực từ 15/8/2025.