Huế miễn phí vé tham quan di tích cho người Việt dịp 19/8 và Quốc khánh 2/9

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, công dân Việt Nam sẽ được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong hai ngày 19/8 và 2/9/2026.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế ngày 15/8, việc miễn vé được thực hiện tại các điểm di tích lịch sử, văn hóa thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế, tạo thêm cơ hội để người dân và du khách trong nước tham quan, tìm hiểu những giá trị của di sản thế giới ngay trong những ngày lễ lớn của đất nước.

Chính sách này không chỉ mang ý nghĩa khuyến khích người dân trở lại với di sản mà còn mở thêm một cách để lịch sử đến gần hơn với đời sống. Giữa không gian Hoàng thành, những cung điện, đền miếu và lăng tẩm của triều Nguyễn, các dấu tích của một giai đoạn lịch sử được tiếp cận trực tiếp, sinh động hơn, đặc biệt với các gia đình và du khách Việt.

Việc mở cửa miễn phí trong những dịp đặc biệt cũng góp phần bồi đắp niềm tự hào về lịch sử, văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn di sản. Đây đồng thời là một hoạt động quảng bá hình ảnh Huế với vai trò thành phố di sản, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Chính sách miễn vé được thực hiện theo Nghị quyết số 55/2025 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Huế về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Không chỉ có di sản, mùa thu Huế năm nay còn được nối dài bằng chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và thể thao trong khuôn khổ Festival Huế 2026. Lễ hội Điện Huệ Nam diễn ra từ ngày 20-22/8, tiếp đó là Huế Wonderverse Fest 2026 từ ngày 30/8 đến 1/9. Tối 30/8, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại phố đi bộ Hai Bà Trưng.

Ngày Quốc khánh 2/9 cũng là dịp diễn ra Giải đua ghe truyền thống Thành phố Huế lần thứ 37 trên sông Hương. Những cuộc đua ghe trên dòng sông giữa lòng thành phố từ lâu đã trở thành một sinh hoạt văn hóa quen thuộc, mang đến không khí sôi động cho mùa lễ hội.

Bước sang tháng 9, Huế tiếp tục có Ngày hội Lân Huế 2026 từ 18-20/9, lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố ngày 20/9, chương trình Quảng diễn Lân-Sư-Rồng và Rước đèn Trung thu ngày 21/9.

Các chương trình nghệ thuật cũng góp thêm màu sắc cho mùa thu Cố đô, trong đó có “Tuồng Huế-Ngàn xưa âm vọng” ngày 22/9, Đêm rằm Hoàng Cung ngày 25/9 và chương trình nghệ thuật “Gửi gió cho Mây ngàn bay” của Nguyễn Đình Tuấn Dũng ngày 26/9 tại Đại Nội Huế. Cùng thời gian này còn có Lễ hội Truyền Lô, Ngày hội vinh danh học sinh danh dự và Liên hoan Mỹ thuật “Sắc màu em yêu.”

Với việc miễn vé tham quan di tích trong hai ngày lễ cùng một lịch sự kiện trong tháng 8 và 9, Huế đang tạo thêm sức hút cho mùa du lịch thu-thời điểm thành phố di sản bước vào một nhịp điệu vừa trầm lắng, vừa rộn ràng bởi lễ hội.

Đây cũng là dịp để du khách trở lại Huế không chỉ để ngắm những công trình của một kinh đô xưa, mà còn cảm nhận di sản trong đời sống đương đại, qua những lễ hội, cuộc đua trên sông Hương và các chương trình nghệ thuật diễn ra giữa lòng Cố đô./.

Hướng dẫn đăng ký vé miễn phí tham dự chương trình “Âm Vang Tổ Quốc” Ban Tổ chức hướng dẫn chi tiết cách đăng ký vé miễn phí chương trình “Âm Vang Tổ Quốc” trên ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận, thao tác nhanh, nhận vé bằng mã QR.