Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho học sinh trước năm học mới 2026-2027

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 18/8 đến 4/9, thành phố phấn đấu 100% trẻ em dưới 6 tuổi trong các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh từ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí.

Kết quả khám không chỉ được sử dụng để đánh giá, phân loại tình trạng sức khỏe mà còn được lập, cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp thông tin khám sức khỏe vào Học bạ điện tử, phục vụ quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh theo vòng đời từ năm 2026.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, nội dung khám gồm đánh giá các dấu hiệu sinh tồn, tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển tinh thần, vận động, tình trạng tiêm chủng; khám toàn thân và các bộ phận: da, đầu, cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng và cơ quan sinh dục, cơ xương khớp, thần kinh; đồng thời phát hiện nguy cơ tự kỷ.

Với học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi, nội dung khám đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, tiền sử gia đình, tiền sử bản thân (sản khoa, tiêm chủng, bệnh tật, hiện tại đang điều trị bệnh), khám thể lực và các chuyên khoa nhi khoa, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Trường hợp có chỉ định khám cận lâm sàng sẽ được chuyển tuyến theo bảo hiểm y tế.

Để chuẩn bị cho đợt khám sức khỏe này, ngày 15/8, Sở Y tế Hà Nội đã triển khai, tập huấn công tác khám sức khỏe với sự tham dự của đại diện các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội và đại diện Ủy ban Nhân dân, trạm y tế các xã, phường tại các điểm cầu trực tuyến trên địa bàn thành phố.

Theo hướng dẫn của Sở Y tế, các cơ sở thực hiện khám phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, các đơn vị phải đáp ứng yêu cầu về công nghệ thông tin để lập mới, cập nhật, nhập liệu và liên thông dữ liệu với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội và các nền tảng dùng chung của Bộ Y tế theo chuẩn dữ liệu quy định; phối hợp tích hợp thông tin khám sức khỏe vào Học bạ điện tử.

Quy trình khám được tổ chức theo nguyên tắc một chiều, khoa học, hạn chế ùn ứ. Trẻ em, học sinh được khám đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe, phân loại sức khỏe theo quy định.

Kết quả khám và tư vấn sức khỏe phải được thông báo cho phụ huynh hoặc người chăm sóc trong vòng 24-48 giờ sau khi kết thúc khám.

Trường hợp phát hiện bệnh hoặc cần thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, trẻ em, học sinh được chuyển tuyến bảo hiểm y tế nếu có bảo hiểm y tế hoặc đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để được khám và điều trị kịp thời.

Các đơn vị đồng thời có trách nhiệm cập nhật, liên thông dữ liệu sức khỏe, tích hợp thông tin khám vào Học bạ điện tử; tổng hợp, phân tích mô hình bệnh tật và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định.

Nhân sự tham gia khám phải có giấy phép hành nghề phù hợp với nội dung chuyên môn được phân công và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Chỉ đạo tập huấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương nhấn mạnh, việc tổ chức khám sức khỏe cho trẻ em, học sinh phải phù hợp với năng lực thực tế của từng đơn vị và đặc điểm từng địa phương; bảo đảm rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn phụ trách.

Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế Hà Nội) chủ trì tham mưu xây dựng, hướng dẫn triển khai kế hoạch, thống nhất chuyên môn, biểu mẫu, quy trình khám sức khỏe, rà soát năng lực các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Trạm Y tế; đồng thời hướng dẫn, tập huấn việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu khám vào hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử, thường xuyên theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình liên thông dữ liệu.

Ông Vũ Cao Cương cũng đề nghị các bệnh viện bộ, ngành, bệnh viện và phòng khám tư nhân đủ điều kiện chủ động phối hợp tham gia khám theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân các phường, xã; tăng cường phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, phường, bảo đảm hoạt động khám sức khỏe được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, đúng quy định và thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em, học sinh trên địa bàn Hà Nội./.

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 13.000 người dân tại 4 phường ở Hà Nội Chương trình khám sức khỏe miễn phí tại 4 phường Hà Nội giúp phát hiện sớm bệnh tật, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và nâng cao chăm sóc y tế cộng đồng.