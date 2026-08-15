Algeria trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Tây Ban Nha

Algeria đã vươn lên trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho Tây Ban Nha, chiếm khoảng 47% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của nước này, vượt Nigeria, Mỹ và Nga.

Nigeria đứng thứ hai với 15,4% thị phần; tiếp theo là Mỹ, với 11,6%; và Nga, 8,1%. Trong tháng 7, Algeria xuất khẩu sang Tây Ban Nha khoảng 10.707 GWh khí đốt, nâng tổng lượng cung cấp từ đầu năm đến nay lên 74.336 GWh.

Vị trí dẫn đầu của Algeria được củng cố nhờ hai kênh xuất khẩu chủ yếu là đường ống Medgaz và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển bằng đường biển. Đường ống Medgaz kết nối trực tiếp các mỏ khí của Algeria với Tây Ban Nha, tạo lợi thế đáng kể cho Algeria trong việc đáp ứng nhu cầu khí đốt của thị trường Tây Ban Nha.

Trong những tháng gần đây, nhu cầu khí đốt của Tây Ban Nha tăng lên, trong khi Madrid tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung từ nhiều quốc gia. Tây Ban Nha hiện nhập khẩu khí đốt từ khoảng 14 nước.

Sự gia tăng vai trò của Algeria diễn ra trong bối cảnh châu Âu tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Liên minh châu Âu (EU) đang triển khai lộ trình loại bỏ dần khí đốt Nga, qua đó tạo thêm cơ hội cho các nhà cung cấp thay thế, trong đó có Algeria.

Với trữ lượng khí đốt lớn, vị trí địa lý gần châu Âu và hệ thống cơ sở hạ tầng xuất khẩu gồm đường ống và các cảng LNG, Algeria được đánh giá có lợi thế trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng của thị trường châu Âu.

Quan hệ năng lượng giữa Algeria và Tây Ban Nha cũng được hỗ trợ bởi sự cải thiện trong quan hệ song phương. Sau giai đoạn căng thẳng ngoại giao, quan hệ giữa Algiers và Madrid đã có dấu hiệu khởi sắc, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng.

Việc Algeria giữ vị trí nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định vai trò của nước này trong bảo đảm an ninh năng lượng của châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh các nước Liên minh châu Âu tìm cách đa dạng hóa nguồn cung và giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga.

Bên cạnh thị trường châu Âu, Algeria cũng đang thúc đẩy mở rộng vai trò trong lĩnh vực khí đốt tại châu Phi. Đáng chú ý là dự án Đường ống khí đốt xuyên Sahara (TSGP), dài hơn 4.000 km, dự kiến vận chuyển khí đốt từ Nigeria qua Niger tới Algeria, từ đó kết nối với hệ thống cơ sở hạ tầng xuất khẩu của Algeria để đưa khí đốt tới các thị trường quốc tế./.

Dự án đường ống khí đốt 7.000 km từ Nigeria cung cấp năng lượng cho châu Âu Dự án góp phần thay đổi thị trường năng lượng khu vực, mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho các quốc gia dọc đường ống, củng cố vai trò của Tây Phi trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.