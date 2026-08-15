Vấn đề người di cư: Phát hiện 11 thi thể ngoài khơi Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 14/8, máy bay do các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người di cư tại Địa Trung Hải vận hành đã phát hiện 11 thi thể đang phân hủy trên biển ngoài khơi Libya.



Tổ chức SOS Mediterranee cho biết các thi thể ở trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng, một số thi thể được phát hiện nổi trên mặt nước. Các thi thể được phát hiện cách thành phố ven biển Zuwarah của Libya khoảng 57 hải lý (hơn 100 km) và nằm trong vùng tìm kiếm và cứu nạn của Libya.



Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cho biết đã được thông báo về vụ việc và sau đó thông tin cho nhà chức trách Libya, do khu vực phát hiện các thi thể thuộc vùng trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn của Libya. Chuyến bay được thực hiện nhằm theo dõi tình hình trên tuyến đường biển mà người di cư thường sử dụng để tìm cách vượt Địa Trung Hải từ Bắc Phi sang châu Âu.



Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), số người di cư được xác nhận thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến Trung Địa Trung Hải đã tăng mạnh trong những tháng đầu năm nay mặc dù số người tìm cách vượt biển giảm.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, có 821 người thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến này, tăng 111% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, nhiều trường hợp thiệt mạng có nguyên nhân liên quan đến thời tiết khắc nghiệt.



Cơ quan biên phòng của Liên minh châu Âu (EU) cho biết tổng số vụ vượt biên trái phép vào EU đã giảm 26% trong năm 2025 so với năm 2024, xuống còn gần 178.000 vụ./.

Vấn đề người di cư: Cuộc khủng hoảng tại Ceuta đẩy EU vào rạn nứt mới Italy đã quyết định tạm đình chỉ việc áp dụng Hiệp ước Schengen về tự do đi lại đối với Tây Ban Nha, đóng các tuyến hàng hải giữa hai nước do lo ngại mất an ninh từ cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta.

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