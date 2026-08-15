Algeria phát triển thiết bị công nghệ nâng cao sản lượng "vàng đỏ"

Algeria đã phát triển một thiết bị công nghệ mới nhằm tối ưu hóa việc bảo quản củ giống nghệ tây (còn được gọi là "vàng đỏ" vì giá trị cao của loại nông sản này), qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và thúc đẩy phát triển ngành trồng nghệ tây trong nước.

Theo Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Khoa học Algeria, nguyên mẫu thiết bị bảo quản nghệ tây đã được hoàn thiện và có thể được điều chỉnh trong thời gian tới để áp dụng cho nhiều loại cây trồng khác.

Thiết bị được phát triển nhằm giải quyết một khâu quan trọng trong chuỗi sản xuất nghệ tây là bảo quản củ giống. Việc kiểm soát không tốt điều kiện bảo quản có thể khiến củ nảy mầm sớm, làm suy giảm chất lượng giống cây và gây tổn thất cho người sản xuất.

Nguyên mẫu bao gồm một kho lạnh có khả năng kiểm soát nhiệt độ, duy trì củ nghệ tây ở mức từ 5-8 độ C với độ ẩm được điều chỉnh phù hợp. Các thử nghiệm được tiến hành tại Trường Cao học Nông nghiệp Quốc gia Algiers (ENSA) đã cho kết quả tích cực.

Những củ nghệ tây được bảo quản trong điều kiện này vẫn khỏe mạnh và không nảy mầm ngay cả sau 6-9 tháng. Ngoài chức năng bảo quản củ giống, hệ thống còn được tích hợp bộ phận khử nước để làm khô các đầu nhụy nghệ tây trong điều kiện thích hợp.

Giới chức Algeria đánh giá công nghệ bảo quản có vai trò quan trọng trong việc xây dựng ngành nghệ tây và thực hiện mục tiêu xuất khẩu. Fatma Sahir Halouane, Giám đốc phụ trách chương trình nghiên cứu thuộc Tổng cục Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ của Algeria, cho rằng kiểm soát tốt điều kiện bảo quản sẽ giúp bảo đảm sản lượng và duy trì chất lượng nghệ tây.

Việc phát triển công nghệ này diễn ra trong bối cảnh Algeria đang từng bước xây dựng ngành sản xuất nghệ tây có tổ chức. Trước đây, cây nghệ tây chủ yếu được trồng theo các sáng kiến cá nhân tại những trang trại gia đình quy mô nhỏ. Tuy nhiên, từ năm 2025, Algeria đã triển khai chiến lược quốc gia nhằm phát triển loại gia vị được mệnh danh là “vàng đỏ” này.

Nghệ tây là một trong những loại gia vị có giá trị thương mại cao nhất thế giới, với giá của các sản phẩm cao cấp có thể lên tới 10.000 USD/kg. Hoạt động trồng nghệ tây hiện đã được triển khai tại nhiều tỉnh của Algeria và bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực.

Theo các nhà nghiên cứu, thiết bị bảo quản mới không những có thể sử dụng cho cây nghệ tây mà còn có khả năng được điều chỉnh để bảo quản các loại cây có củ hoặc thân củ khác như tỏi, hành và khoai tây. Khả năng ứng dụng rộng này được kỳ vọng sẽ nâng cao giá trị kinh tế của công nghệ, đồng thời phát huy vai trò của nghiên cứu khoa học trong hỗ trợ phát triển nông nghiệp Algeria./.

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