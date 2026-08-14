Thông tin trái chiều về việc thành lập lữ đoàn mới ở khu phi quân sự liên Triều

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back ngày 14/8 cho biết Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) đã nhất trí dừng kế hoạch thành lập lữ đoàn an ninh mới tại Khu vực An ninh Chung (JSA) ở làng đình chiến Panmunjom sau các cuộc tham vấn giữa hai bên.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, thông báo được đưa ra nhằm bác bỏ thông tin trước đó cho rằng UNC đang thúc đẩy thành lập một lữ đoàn mới để hợp nhất nhiệm vụ bảo vệ JSA và thực thi Hiệp định đình chiến năm 1953 (thỏa thuận chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953).

Các nguồn tin cho biết theo cơ cấu hiện nay, Tiểu đoàn An ninh UNC tại Trại Bonifas, thuộc thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi), chịu trách nhiệm bảo vệ JSA, trong khi Ban Thư ký Ủy ban Đình chiến Quân sự (MAC) tại Trại Humphreys ở thành phố Pyeongtaek đảm nhiệm việc kiểm soát nhập cảnh qua biên giới, điều tra các vụ vi phạm Hiệp định đình chiến và một số nhiệm vụ khác.

Tuy nhiên, UNC đang đề xuất hợp nhất hai đơn vị trên thành một lữ đoàn do Tư lệnh MAC chỉ huy, nhưng đã bị phía Hàn Quốc phản đối.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Ahn cho biết Hàn Quốc và UNC đã thảo luận và nhất trí dừng việc thành lập lữ đoàn mới, đồng thời hai bên vẫn thường xuyên duy trì liên lạc và tổ chức các cuộc gặp song phương.

Tuy nhiên, UNC chưa chính thức xác nhận thông tin trên và vẫn cho biết đang có kế hoạch tái cơ cấu nguồn lực hiện có nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như năng lực thực thi nhiệm vụ mà không làm tăng quy mô nhân sự và cơ sở hạ tầng. UNC nói rõ đã thông báo với Chính phủ Hàn Quốc về quá trình lập kế hoạch và xem xét tổ chức.

Tranh luận mới nhất giữa Hàn Quốc và UNC diễn ra trong bối cảnh hai bên gần đây xuất hiện những bất đồng liên quan đến việc quản lý một số khu vực thuộc phần phía Nam của Khu phi quân sự (DMZ).

Một số nhà quan sát cho rằng việc tăng cường vai trò của UNC tại khu vực biên giới liên Triều có thể liên quan đến những thay đổi trong cơ chế chỉ huy quân sự trên Bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Hàn Quốc đang hướng tới việc tiếp quản quyền kiểm soát tác chiến thời chiến (OPCON) từ Mỹ.

Tư lệnh UNC đồng thời là Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Xavier Brunson, đang đặt ra những câu hỏi về vai trò và ảnh hưởng lâu dài của UNC sau khi Seoul hoàn tất việc nhận chuyển giao OPCON./.

LHQ phản đối Hàn Quốc tiếp quản quyền quản lý khu phi quân sự liên Triều Liên hợp quốc đã lên tiếng phản đối dự luật nhằm trao cho Chính phủ Hàn Quốc quyền kiểm soát việc tiếp cận Khu phi quân sự (DMZ) cho các mục đích phi quân sự.