Hàn Quốc truy tố 4 nghị sỹ vì cản trở việc bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol

Ngày 14/8, nhóm công tố viên đặc biệt cho biết đã truy tố 4 nghị sỹ thuộc đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) đối lập chính ở Hàn Quốc, với cáo buộc cản trở các điều tra viên bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sau quyết định áp đặt thiết quân luật năm 2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, 4 nghị sỹ bị truy tố gồm Na Kyung Won, Kim Gi Hyeon, Kwon Young Jin và Yoon Sang Hyun.

Cả 4 nghị sỹ bị cáo buộc có hành động nghiêm trọng cản trở thi hành công vụ khi cùng những người ủng hộ ông Yoon lập một “bức tường người” bên ngoài dinh tổng thống vào ngày 15/1/2025, thời điểm các điều tra viên tiến hành việc bắt giữ Tổng thống Yoon lần thứ 2 vì cáo buộc áp đặt thiết quân luật.

Nhóm điều tra cho biết các video ghi lại quá trình bắt giữ và lời khai của nhiều quan chức tham gia cuộc bắt giữ đã xác định rõ tội danh cản trở thi hành công vụ.

Các điều tra viên Hàn Quốc đã bắt giữ cựu Tổng thống Yoon trong ngày 15/1/2025, sau lần bắt giữ thứ nhất không thành do Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) từ chối phối hợp.

Các vụ truy tố mới diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc trong tháng Bảy vừa qua đã giữ nguyên mức án 7 năm tù đối với cựu Tổng thống Yoon vì tội danh cản trở các điều tra viên bắt giữ ông./.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lĩnh án treo vì vi phạm luật bầu cử Khi còn là ứng cử viên của đảng Quyền lực Quốc dân tranh cử chức tổng thống, ông Yoon Suk Yeol đã đưa ra các phát ngôn sai sự thật trong quá trình vận động tranh cử, vi phạm Luật bầu cử.