Triều Tiên quan ngại về chiến lược hạt nhân mới của Mỹ

Triều Tiên ngày 14/8 bày tỏ quan ngại về chiến lược hạt nhân mới mà Mỹ đang xem xét, cho rằng Washington có thể đang điều chỉnh cách tiếp cận đối với việc sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường năng lực răn đe để bảo đảm an ninh.

Phản ứng trên được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đang xây dựng một chiến lược hạt nhân mới, trong đó chú trọng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc hoặc Nga.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng bài bình luận cho rằng những điều chỉnh trong chính sách hạt nhân của Mỹ đang tạo ra những diễn biến đáng quan ngại mới.

Dẫn một số nguồn tin truyền thông nước ngoài và chuyên gia, bình luận viên này cho rằng chiến lược mới của Mỹ có thể mở rộng khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong các tình huống xung đột khu vực.

KCNA cũng đề cập các nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường năng lực răn đe với Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó có các cuộc họp thường kỳ của Nhóm Tham vấn Hạt nhân (NCG) giữa Mỹ và Hàn Quốc, cũng như cam kết của Washington cung cấp cho Tokyo khả năng răn đe mở rộng, bao gồm cả năng lực hạt nhân.

Bài viết của KCNA cho rằng những thay đổi trong chính sách hạt nhân của Mỹ có thể tác động đến ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi tăng cường năng lực răn đe “vì mục đích tự vệ.”

Cùng ngày, Triều Tiên cũng bày tỏ quan ngại về cuộc tập trận quân sự thường niên Mỹ-Hàn Quốc dự kiến bắt đầu ngày 17/8. Bình Nhưỡng cho rằng hoạt động này có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, trong khi Mỹ và Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận mang tính phòng thủ và nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Đông Bắc Á tiếp tục thu hút sự quan tâm, trong đó vấn đề hạt nhân và các hoạt động quân sự giữa các bên là những yếu tố được theo dõi chặt chẽ./.

Triều Tiên khẳng định lập trường về răn đe hạt nhân Ngày 11/7, Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định, yêu cầu "phi hạt nhân hóa Triều Tiên" đã "mất tính thực tiễn" nên mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên không còn phù hợp với tình hình hiện nay.