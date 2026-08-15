Hàn Quốc tranh cãi sửa đổi bản Hiến pháp đã tồn tại 40 năm

Tranh luận về sửa đổi Hiến pháp tại Hàn Quốc đang nóng lên sau khi Tổng thống Lee Jae Myung tái khẳng định ủng hộ chuyển sang chế độ tổng thống nhiệm kỳ 4 năm, có thể tái cử một hoặc hai nhiệm kỳ, đồng thời cho biết ông sẵn sàng rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại nếu cần thiết để thực hiện cải cách.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ông Lee Jae Myung cho rằng Hiến pháp hiện hành của Hàn Quốc đã 40 năm và cần được sửa đổi để phù hợp với tình hình mới.

Theo ông, mô hình tổng thống 4 năm, cho phép tái cử liên tiếp hoặc không liên tiếp, sẽ làm tăng trách nhiệm chính trị thông qua cơ chế cử tri đánh giá giữa nhiệm kỳ, đồng thời tăng quyền lực của Quốc hội, quyền tự trị địa phương và các quyền cơ bản của người dân.

Ông nhấn mạnh các nội dung sửa đổi cần được Quốc hội quyết định trên cơ sở đồng thuận giữa đảng cầm quyền và phe đối lập.

Phủ Tổng thống cho biết ông Lee Jae Myung nhận thấy hệ thống hiện nay tập trung quá nhiều quyền lực vào tổng thống và mô hình nhiệm kỳ 4 năm có thể tái cử, đi kèm với việc tăng cường quyền hạn của Quốc hội, có khả năng nhận được sự ủng hộ rộng rãi nhất.

Một số quyền hạn của tổng thống, trong đó có quyền bổ nhiệm nhân sự, có thể được chuyển giao cho Quốc hội. Đáng chú ý, ông Lee Jae Myung khẳng định sẵn sàng chấp nhận việc rút ngắn nhiệm kỳ của mình nếu điều đó là cần thiết cho sửa đổi Hiến pháp.

Tuy nhiên, đề xuất trên đang vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phe đối lập. Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) yêu cầu Tổng thống Lee Jae Myung cam kết chỉ làm tổng thống một nhiệm kỳ và cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp đang được sử dụng như một công cụ để nhằm thay đổi cục diện chính trị.

Theo quy định hiện hành, sửa đổi Hiến pháp phải nhận được đồng thuận của ít nhất 200 trong tổng số 300 nghị sỹ Quốc hội.

Vì vậy, dù chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung coi cải cách Hiến pháp là một ưu tiên nhưng điều này sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng đạt được đồng thuận giữa các lực lượng chính trị./.

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