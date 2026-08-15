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Hàn Quốc đề xuất đối thoại với Triều Tiên để chấm dứt tình trạng chiến tranh

Tại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Giải phóng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi hai miền Triều Tiên giảm căng thẳng, tôn trọng lẫn nhau và từng bước xây dựng quan hệ hướng tới chung sống hòa bình.

Khánh Vân
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 15/8 đề xuất Hàn Quốc và Triều Tiên tiến hành đối thoại về việc chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời tìm cách duy trì hòa bình và ổn định.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Giải phóng, Tổng thống Lee kêu gọi hai miền giảm căng thẳng, tôn trọng lẫn nhau và từng bước xây dựng quan hệ hướng tới chung sống hòa bình.

Ông cho rằng hai bên, với tư cách các bên trực tiếp liên quan, có thể bắt đầu thảo luận về việc chấm dứt tình trạng chiến tranh kéo dài.

Ông Lee cũng đề cập khả năng thảo luận các biện pháp nhằm hạn chế việc tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân của Triều Tiên, trong khuôn khổ đối thoại giữa hai miền.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Seoul đang tìm cách giảm căng thẳng và thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng. Hàn Quốc dự kiến tiến hành cuộc tập trận chung thường niên với Mỹ từ ngày 17/8, trong khi Triều Tiên gần đây bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự này.

Từ khi nhậm chức tháng 6/2025, Tổng thống Lee đã thúc đẩy chính sách tăng cường đối thoại với Triều Tiên và giảm các hoạt động đối đầu. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa có phản hồi tích cực đối với các đề xuất đối thoại từ Seoul.

Hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến 1950-1953 kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến, thay vì một hiệp ước hòa bình. Tổng thống Lee cam kết thúc đẩy thay thế cơ chế đình chiến hiện nay bằng một cơ chế hòa bình lâu dài./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Hàn Quốc #Bán đảo Triều Tiên #Hai miền Triều Tiên Hàn Quốc Triều Tiên
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Căng thẳng liên Triều

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