NVIDIA thâu tóm khoảng 21 tỷ USD cổ phần SpaceX

Tập đoàn sản xuất chip NVIDIA ngày 14/8 công bố đang nắm giữ lượng cổ phần tại SpaceX của tỷ phú Elon Musk trị giá khoảng 21 tỷ USD vào cuối quý 2 năm 2026, cho thấy quy mô đáng kể của khoản đầu tư liên quan đến hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) của ông Musk.

Theo hồ sơ NVIDIA gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), tập đoàn này sở hữu khoảng 122,8 triệu cổ phiếu Class A của SpaceX. Với giá đóng cửa của cổ phiếu SpaceX ở mức 140 USD/cổ phiếu ngày 14/8, giá trị số cổ phần trên hiện vào khoảng 17,2 tỷ USD, giảm đáng kể so với khoảng 21 tỷ USD vào cuối tháng 6, khi cổ phiếu SpaceX được giao dịch ở mức 170,86 USD.

Khoản đầu tư vào SpaceX hiện là khoản sở hữu cổ phần lớn thứ hai của NVIDIA, chỉ sau Intel. Cổ phần NVIDIA nắm giữ tại Intel hiện trị giá khoảng 22 tỷ USD, giảm từ khoảng 30 tỷ USD vào cuối quý II. NVIDIA trước đó đã đầu tư 5 tỷ USD vào Intel.

Theo dữ liệu của FactSet, NVIDIA hiện là nhà đầu tư lớn thứ sáu tại SpaceX. Elon Musk là cổ đông lớn nhất, tiếp theo là Alphabet.

Nguồn gốc số cổ phần SpaceX mà NVIDIA nắm giữ liên quan đến khoản đầu tư 10 tỷ USD vào xAI, công ty AI do ông Musk sáng lập, trong vòng huy động vốn trị giá 20 tỷ USD hồi tháng 1/2026. Quy mô cụ thể của khoản đầu tư này trước đó chưa được công bố. Đến tháng 2, SpaceX hoàn tất việc mua lại xAI trong một thương vụ được định giá khoảng 1.250 tỷ USD.

Mối quan hệ giữa NVIDIA và hệ sinh thái của ông Musk cũng ngày càng được củng cố trong lĩnh vực AI. Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý II của SpaceX hồi đầu tháng, ông Musk cho biết SpaceX sẽ chỉ sử dụng chip NVIDIA trong các trung tâm dữ liệu AI của công ty. Ông đánh giá các bộ xử lý đồ họa (GPU) của NVIDIA có kiến trúc phù hợp nhất cho việc huấn luyện và vận hành các mô hình AI.

Ông Musk đồng thời cho biết SpaceX dự kiến sẽ nhận được “số lượng phân bổ đáng kể” các bộ xử lý Vera Rubin của NVIDIA trong năm 2027.

Việc NVIDIA công bố quy mô khoản đầu tư cho thấy mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa hai doanh nghiệp trong lĩnh vực AI, khi SpaceX đang mở rộng đầu tư vào hạ tầng tính toán và các ứng dụng AI, trong khi NVIDIA tìm cách duy trì vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng chip phục vụ lĩnh vực này./.

Nvidia chi 20 tỷ USD thâu tóm công nghệ và nhân sự chủ chốt của Groq Thương vụ lên tới 20 tỷ USD cho thấy "gã khổng lồ" công nghệ Nvidia đang tận dụng nguồn tiền mặt khổng lồ để củng cố vị thế thống trị trên thị trường Trí tuệ Nhân tạo (AI).

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