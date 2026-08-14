Doanh nghiệp Việt đứng đầu về số lượng giải thưởng tại IBA 2026

Theo công bố của Ban tổ chức, Viettel là doanh nghiệp giành được nhiều giải thưởng nhất mùa giải năm nay, đồng thời là doanh nghiệp sở hữu số giải Vàng lớn nhất với 17 giải, gần gấp đôi số lượng đơn vị xếp thứ hai.

Đây là bước tiến so với mùa giải 2025, khi Viettel đạt 25 giải và đứng thứ hai thế giới. Sau một năm, Viettel không chỉ lên vị trí số 1 toàn cầu mà số giải Vàng còn tăng hơn gấp đôi, từ 8 lên 17 giải. Tính từ lần đầu tham dự năm 2016, Viettel đã tích lũy hơn 150 giải thưởng tại IBA - thành tích tốt nhất của một doanh nghiệp Việt Nam trong lịch sử giải thưởng này.

IBA là giải thưởng danh tiếng và lâu năm tôn vinh những tổ chức sáng tạo trên toàn cầu, thuộc hệ thống giải Stevie Awards. 2026 là lần thứ 23 giải thưởng được tổ chức, với hơn 210 chuyên gia quốc tế tiến hành đánh giá và thu hút hơn 3.800 doanh nghiệp tham gia, trong đó có các tên tuổi lớn như IBM, Cisco, Cathay Financial Holdings...

18/28 giải thưởng của Viettel năm nay đến từ các thị trường nước ngoài, cho thấy năng lực vận hành và sáng tạo của Viettel đã được chuẩn hóa ở quy mô toàn cầu. Thương hiệu Bitel (Viettel Peru) và Metfone (Viettel Campuchia) cùng đạt 6 giải, là hai đơn vị dẫn đầu trong toàn hệ thống Viettel.

Một số hạng mục Bitel được vinh danh như Doanh nghiệp viễn thông quy mô lớn; doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nhất năm; ứng dụng di động tốt nhất. Còn Metfone thắng giải Vàng ở hạng mục dấu ấn tài chính; chiến dịch Marketing lan toả lẫn kênh TikTok đổi mới sáng tạo - minh chứng cho cách một thương hiệu viễn thông trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng tại thị trường sở tại.

Thương hiệu Lumitel (Viettel Burundi) giành giải Vàng hạng mục Doanh nghiệp viễn thông quy mô vừa, Halotel (Viettel Tanzania). Thương hiệu Telemor (Viettel Timor-Leste) cũng góp mặt trong danh sách chiến thắng. Trong đó, các chương trình trách nhiệm xã hội tại châu Phi của Viettel tiếp tục được ghi nhận với 3 giải Bạc.

Thương hiệu Bitel (Viettel Peru) và Metfone (Viettel Campuchia) cùng đạt 6 giải, là hai đơn vị dẫn đầu trong toàn hệ thống Viettel. (Ảnh: Viettel)

Tại thị trường trong nước, các giải thưởng tập trung vào những nền tảng và sản phẩm công nghệ ứng dụng AI của Viettel: Tổ hợp robot logistics thông minh và camera giám sát lái xe ứng dụng AI đến từ Viettel Post; nền tảng quản lý văn bản điện tử Viettel eDoc và hệ thống giao thông thông minh Viettel ITS của Viettel Solutions; nền tảng đánh giá và kiểm toán an toàn thông tin ISAAP - sản phẩm của Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc tập đoàn. Viettel Post đồng thời được vinh danh ở hạng mục Đội ngũ quản lý của năm và Doanh nghiệp vận tải quy mô lớn.

Kết quả này phản ánh chiến lược của Viettel trong việc chuyển dịch từ nhà mạng viễn thông sang doanh nghiệp công nghệ, với các sản phẩm ứng dụng AI, tự động hóa và an toàn thông tin được thị trường quốc tế đánh giá cao.

Bà Maggie Miller, Chủ tịch Giải thưởng Stevie nhận định: "Danh sách đạt giải năm nay cho thấy tinh thần đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức sáng tạo ở các tổ chức thuộc mọi quy mô, mọi ngành nghề trên toàn thế giới. Những thành tựu đó đã "đặt ra một tiêu chuẩn cao về sự xuất sắc."

Lễ trao giải IBA 2026 sẽ diễn ra vào ngày 28/10/2026 tại Paris (Pháp)./.

Doanh nghiệp công nghiệp Việt dẫn đầu giải thưởng Globee Awards for Technology Viettel là doanh nghiệp đạt nhiều giải thưởng nhất tại Globee Awards for Technology 2026 (Mỹ), qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng các doanh nghiệp công nghệ tham dự giải trên toàn thế giới.