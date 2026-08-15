116 triệu USD nâng cấp, mở rộng nhà máy HD Hyundai Eco Vina ở Quảng Ngãi

Sáng 15/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn HD Hyundai Eco Vina tổ chức khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện môi trường tại Khu kinh tế Dung Quất, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và nhấn nút khởi công dự án.

Dự án được Công ty Trách nhiệm hữu hạn HD Hyundai Eco Vina đầu tư 116 triệu USD nâng cấp, mở rộng cơ sở sản xuất, đưa tổng vốn đầu tư toàn bộ nhà máy lên 451 triệu USD. Khu mở rộng có diện tích hơn 26,6 ha, liền kề nhà máy hiện hữu tại Khu kinh tế Dung Quất, góp phần mở rộng năng lực sản xuất cơ khí chế tạo công nghệ cao, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và nâng cao vị thế của Quảng Ngãi trong chuỗi cung ứng công nghiệp, năng lượng toàn cầu.

Trọng tâm của dự án là xây dựng Nhà máy sản xuất bồn chứa độc lập thân thiện môi trường (Eco-Friendly Independent Tank Manufacturing Plant), ứng dụng công nghệ tiên tiến của Tập đoàn HD Hyundai, hướng đến hình thành cơ sở chế tạo quy mô lớn tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Các sản phẩm chủ lực gồm bồn chứa LNG, LPG, nhiên liệu, hóa chất, thiết bị phục vụ các dự án năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng cùng các thiết bị chịu áp lực và kết cấu công nghiệp siêu trường, siêu trọng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, khởi công dự án là dấu mốc quan trọng, tiếp nối chặng đường 30 năm thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất; đồng thời mở ra hướng phát triển mới trong các lĩnh vực công nghiệp nặng, cơ khí chế tạo và kinh tế biển của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Việc phát triển các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường sẽ góp phần nâng cao giá trị sản xuất, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, mở rộng chuỗi liên kết và tăng nguồn thu ngân sách.

Đáng chú ý, HD Hyundai Eco Vina tiếp tục duy trì việc làm cho khoảng 1.500 lao động hiện có và dự kiến tuyển dụng và đào tạo thêm khoảng 1.500 lao động tại địa phương. Đây được xem là “cam kết vàng”, góp phần quan trọng trong tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng tính gắn kết giữa doanh nghiệp với địa phương.

Ông Nguyễn Đức Tâm đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn HD Hyundai Eco Vina và các nhà thầu cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm an toàn lao động, chất lượng công trình và tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường; hướng tới xây dựng nhà máy theo mô hình sản xuất xanh, hiện đại.

Cùng với đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cùng các sở, ngành tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các thủ tục phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

“Tỉnh Quảng Ngãi khẳng định tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách thu hút đầu tư, xem thành công và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp là một phần quan trọng trong thành công của địa phương. Tỉnh cam kết đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư trong suốt quá trình hoạt động”, ông Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh.

Ông Choi Seung Hyun, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn HD Hyundai Eco Vina phát biểu. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Ông Choi Seung Hyun, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn HD Hyundai Eco Vina cho biết, Dự án phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của HD Hyundai tại Việt Nam; mở rộng năng lực sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm cơ khí chế tạo công nghệ cao. Việc đầu tư nhà máy bồn chứa độc lập nhằm đón đầu nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm phục vụ lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và hạ tầng khí LNG. Qua đó, tạo thêm dư địa để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp và năng lượng trong khu vực.

Theo ông Choi Seung Huyn, song song với lĩnh vực sản xuất bồn chứa, HD Hyundai Eco Vina tiếp tục duy trì, nâng cao năng lực chế tạo cẩu trục cảng biển, gồm Container Crane, Gantry Crane và Ship-to-Shore Crane. Đây là dòng sản phẩm truyền thống, là thế mạnh của doanh nghiệp, đã được cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu đến nhiều quốc gia trên thế giới. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất, đổi mới công nghệ chế tạo và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng quốc tế.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, các giải pháp tiết kiệm năng lượng và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp giảm tác động môi trường, thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh và hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam.

Với quy mô đầu tư lớn, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao và định hướng phát triển bền vững, HD Hyundai Eco Vina được kỳ vọng trở thành một trong những cơ sở chế tạo thiết bị công nghiệp quy mô lớn của khu vực, góp phần nâng cao vị thế của Quảng Ngãi trên bản đồ công nghiệp, năng lượng Việt Nam và Đông Nam Á.

Đến nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Ngãi thu hút hơn 440 dự án với tổng vốn đăng ký gần 20 tỷ USD, vốn thực hiện hơn 14 tỷ USD; trong đó 350 dự án đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 81.000 lao động. Khu vực này đóng góp trên 70% vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị, hạ tầng và nguồn nhân lực./.

Công bố điều chỉnh tổng thể Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045 Khu kinh tế Dung Quất có quy mô diện tích 45.332ha; được xây dựng, phát triển thành một trong những trung tâm kinh tế biển năng động, với nền kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực quan trọng.

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