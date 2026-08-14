Samsung Electronics chi kỷ lục 19 tỷ USD cho R&D

Tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc Samsung Electronics đã chi kỷ lục 27,3 nghìn tỷ won (19 tỷ USD) cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) trong 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tập đoàn này đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn báo cáo của Samsung Electronics công bố với cơ quan quản lý ngày 14/8, cho biết chi phí R&D của doanh nghiệp này trong giai đoạn từ tháng 1 đến 6/2026 tăng 51,5% so với mức 18,06 nghìn tỷ won cùng kỳ năm 2025. Đây là mức chi R&D cao nhất của doanh nghiệp này trong một nửa đầu năm.

Cũng trong cùng kỳ, Samsung Electronics đã đầu tư khoảng 28 nghìn tỷ won vào cơ sở vật chất, tăng gần 5 nghìn tỷ won so với cùng kỳ năm trước và là mức cao kỷ lục trong 6 tháng đầu năm.

Samsung cho biết các khoản đầu tư này nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho tăng trưởng dài hạn, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và màn hình.

Theo các chuyên gia kinh tế Hàn Quốc, việc đồng thời tăng mạnh chi phí R&D và đầu tư cơ sở vật chất cho thấy Samsung Electronics đang tăng tốc chuẩn bị năng lực công nghệ và sản xuất nhằm củng cố vị thế trong các lĩnh vực công nghệ cao, trong đó bán dẫn tiếp tục là một trọng tâm chiến lược./.

Samsung Electronics tăng giá dịch vụ hậu mãi do chi phí linh kiện leo thang Đây là lần tăng giá thứ hai trong năm 2026 của Tập đoàn Samsung Electronics, sau đợt điều chỉnh hồi tháng 1, khi giá linh kiện và nguyên vật liệu tiếp tục leo thang.

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