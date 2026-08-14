Kinh tế

Doanh nghiệp

Samsung Electronics chi kỷ lục 19 tỷ USD cho R&D

Báo cáo của Samsung Electronics công bố với cơ quan quản lý ngày 14/8, cho biết chi phí R&D của doanh nghiệp này trong giai đoạn từ tháng 1 đến 6/2026 tăng 51,5%.

Trường Giang
Trụ sở Samsung Electronics tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Trụ sở Samsung Electronics tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc Samsung Electronics đã chi kỷ lục 27,3 nghìn tỷ won (19 tỷ USD) cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) trong 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tập đoàn này đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn báo cáo của Samsung Electronics công bố với cơ quan quản lý ngày 14/8, cho biết chi phí R&D của doanh nghiệp này trong giai đoạn từ tháng 1 đến 6/2026 tăng 51,5% so với mức 18,06 nghìn tỷ won cùng kỳ năm 2025. Đây là mức chi R&D cao nhất của doanh nghiệp này trong một nửa đầu năm.

Cũng trong cùng kỳ, Samsung Electronics đã đầu tư khoảng 28 nghìn tỷ won vào cơ sở vật chất, tăng gần 5 nghìn tỷ won so với cùng kỳ năm trước và là mức cao kỷ lục trong 6 tháng đầu năm.

Samsung cho biết các khoản đầu tư này nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho tăng trưởng dài hạn, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và màn hình.

Theo các chuyên gia kinh tế Hàn Quốc, việc đồng thời tăng mạnh chi phí R&D và đầu tư cơ sở vật chất cho thấy Samsung Electronics đang tăng tốc chuẩn bị năng lực công nghệ và sản xuất nhằm củng cố vị thế trong các lĩnh vực công nghệ cao, trong đó bán dẫn tiếp tục là một trọng tâm chiến lược./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Samsung Electronics #Tập đoàn Samsung #R&D Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng Airbus tại trụ sở ở Saint-Martin du Touch, gần Blagnac, ngoại ô Toulouse, Pháp. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Airbus và Boeing chạy đua tăng sản lượng máy bay

Airbus đang chịu áp lực lớn để hoàn thành mục tiêu bàn giao 870 máy bay thương mại trong năm 2026. Trong tháng 7/2026, tập đoàn châu Âu chỉ giao được 67 chiếc, giảm mạnh so với 89 chiếc trong tháng 6.

Achacoso Louis Tadle (Philippines) nhận bằng tốt nghiệp từ lãnh đạo Học viện Hàng không Vietjet Victoria.

Những giấc mơ bay cất cánh từ Vietjet

Học viện Hàng không Vietjet Victoria trao chứng chỉ tốt nghiệp cho những tân tiếp viên đến từ nhiều quốc gia, đánh dấu hành trình mới của những người trẻ mang theo giấc mơ chinh phục bầu trời.