Tỷ phú Jeff Bezos lần đầu lấn sân thể thao khi mua lại cổ phần Liverpool

Nhà sáng lập Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, vừa gia nhập nhóm nhà đầu tư mua lại khoảng 1/3 cổ phần của câu lạc bộ bóng đá Liverpool, đánh dấu lần đầu tiên người giàu thứ ba thế giới lấn sân vào lĩnh vực sở hữu thể thao.

Thỏa thuận được Fenway Sports Group (FSG) - chủ sở hữu nắm quyền kiểm soát hoạt động của câu lạc bộ bóng đá Liverpool - công bố vào ngày 14/8, định giá đội bóng đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh ở mức hơn 7 tỷ USD.

Nhóm đầu tư mang tên 1892 Holdings do nhà đầu tư Amit Bhatia dẫn đầu, trong đó tỷ phú Jeff Bezos đóng vai trò là nhà đầu tư chính thông qua đơn vị K5 Sports thuộc công ty vốn mạo hiểm K5 Global.

Dù nắm giữ cổ phần lớn, ông Bezos sẽ không trực tiếp tham gia điều hành câu lạc bộ, thay vào đó đồng sáng lập Bryan Baum của K5 Sports và bà Elaine Saverin - vợ của đồng sáng lập Facebook Eduardo Saverin - sẽ tham gia hội đồng quản trị của Liverpool.

Chủ tịch FSG Mike Gordon khẳng định quyết định này dựa trên tầm nhìn dài hạn và sự tương đồng về triết lý phát triển bền vững giữa các bên. Dù có sự thay đổi về cơ cấu cổ đông, FSG vẫn duy trì quyền kiểm soát và các hoạt động vận hành hàng ngày của câu lạc bộ sẽ không thay đổi.

Trước đó, tập đoàn này đã mua lại Liverpool vào năm 2010 với giá 300 triệu bảng (405 triệu USD) và từng bán một phần cổ phần nhỏ vào năm 2023 để huy động vốn nâng cấp sân vận động cũng như cơ sở tập luyện.

Thương vụ này tiếp tục cho thấy sức hút của các đội thể thao như một tài sản đầu tư giá trị, tương tự việc đội bóng rổ Los Angeles Lakers vừa được định giá kỷ lục 12,5 tỷ USD trong một giao dịch tại Mỹ gần đây.

Với khối tài sản 286 tỷ USD, tỷ phú Jeff Bezos từ lâu đã được đồn đoán sẽ mua lại các đội bóng chuyên nghiệp, nhưng đây mới là lần đầu tiên ông chính thức ký kết thỏa thuận. Hiện tại, tập đoàn FSG cũng đang sở hữu đội bóng chày Boston Red Sox và có sự góp vốn của ngôi sao bóng rổ LeBron James./.

Tỷ phú Jeff Bezos bán 15 triệu cổ phiếu Amazon trị giá hơn 4 tỷ USD Theo hồ sơ Form 144 công bố ngày 4/8, số cổ phiếu sẽ được bán theo kế hoạch giao dịch Rule 10b5-1 đã được ông Bezos thiết lập từ tháng 11/2025 nhằm tránh các xung đột liên quan đến giao dịch nội gián.

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