Dữ liệu trở thành 'mỏ vàng' trong hệ sinh thái esports

Cùng với quá trình chuyên nghiệp hóa và thương mại hóa, thể thao điện tử (esports) đang dần hình thành một hệ sinh thái gồm tổ chức giải đấu, vận hành câu lạc bộ, thi đấu chuyên nghiệp, truyền thông và hoạt động thương mại.

Trong quá trình đó, phân tích dữ liệu đang trở thành một công cụ quan trọng, hỗ trợ từ công tác huấn luyện, thi đấu đến trải nghiệm người xem và đánh giá hiệu quả thương mại.

Dữ liệu hỗ trợ chiến thuật và tuyển chọn

Khác với nhiều môn thể thao truyền thống, esports có đặc điểm là phần lớn diễn biến trong trận đấu được ghi nhận dưới dạng dữ liệu. Từ lượng tài nguyên, "sát thương", kỹ năng sử dụng đến kiểm soát bản đồ, những thông tin này tạo ra nguồn dữ liệu lớn để các đội tuyển, nhà tổ chức và nền tảng chuyên biệt khai thác.

Ở cấp độ thi đấu, dữ liệu đang thay đổi cách các đội tuyển chuẩn bị cho trận đấu. Thông qua các chỉ số về cấm/chọn (BP), kiểm soát mục tiêu, giao tranh và thói quen thi đấu, ban huấn luyện có thể phân tích lối chơi của đối thủ và xây dựng phương án phù hợp.

Dữ liệu cũng được sử dụng để đánh giá tuyển thủ. Những chỉ số như KDA, tỷ lệ tham gia "hạ gục", "sát thương" mỗi phút hay hiệu quả sử dụng tài nguyên cung cấp thêm cơ sở định lượng cho quá trình đánh giá phong độ, tuyển chọn và chuyển nhượng.

Dữ liệu đang thay đổi cách các đội tuyển chuẩn bị cho trận đấu. (Ảnh: fptonline)

Việc kết hợp dữ liệu với đánh giá chuyên môn không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào nhận định chủ quan mà còn cho phép các câu lạc bộ theo dõi sự tiến bộ của tuyển thủ trong thời gian dài.

Không chỉ phục vụ đội tuyển, dữ liệu đang trở thành một phần của trải nghiệm theo dõi esports. Trong các trận đấu trực tiếp, những thông tin như chênh lệch kinh tế, tỷ lệ kiểm soát mục tiêu, thống kê tuyển thủ và diễn biến theo thời gian giúp khán giả nhanh chóng nắm bắt cục diện.

Với những người không thể theo dõi toàn bộ trận đấu, các số liệu này cũng cung cấp cách tiếp cận nhanh hơn với những diễn biến quan trọng.

"Đầu vào" quan trọng cho các hoạt động thương mại

Khi quy mô esports ngày càng mở rộng, dữ liệu cũng trở thành yếu tố quan trọng đối với các hoạt động thương mại.

Các nhà tài trợ và đối tác cần những chỉ số để đánh giá quy mô khán giả, mức độ tương tác và độ phủ của thương hiệu. Dữ liệu từ các nền tảng và giải đấu có thể hỗ trợ việc đánh giá hiệu quả tài trợ, bản quyền truyền thông và những hình thức hợp tác khác.

Ở cấp độ vận hành, hệ thống dữ liệu thời gian thực còn có thể hỗ trợ giám sát trận đấu, phát hiện những diễn biến bất thường và tăng tính minh bạch trong tổ chức giải.

Games of Legends – Kho dữ liệu 'Liên Minh Huyền Thoại' chuyên nghiệp. (Nguồn ảnh: fptonline)

Có thể thấy, từ công tác huấn luyện đến trải nghiệm người xem và hoạt động thương mại, dữ liệu đang ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình vận hành esports.

Trong thời gian tới, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ phân tích thời gian thực có thể tiếp tục mở rộng khả năng khai thác dữ liệu, giúp đội tuyển phân tích trận đấu nhanh hơn, người hâm mộ tiếp cận thông tin trực quan hơn và các bên liên quan có thêm cơ sở để đưa ra quyết định.

Thị trường dữ liệu ngày càng đa dạng

Sự phát triển của hạ tầng công nghệ là một trong những động lực thúc đẩy thị trường dữ liệu esports. Các nhà phát triển game như Riot Games và Valve đã xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ trò chơi và các giải đấu, tạo cơ sở để nhiều sản phẩm thống kê, phân tích được phát triển.

Một số nền tảng chuyên biệt đã trở thành nguồn tham khảo quen thuộc trong từng bộ môn. Counter-Strike 2 cung cấp các hệ thống xếp hạng, Rating, thống kê tuyển thủ và dữ liệu giải đấu.

Trong hệ sinh thái Dota 2, Dotabuff tập trung vào dữ liệu trận đấu, cung cấp các thống kê về tỷ lệ thắng, tỷ lệ lựa chọn của hero, cách lên trang bị và xu hướng meta.

Đối với League of Legends, Games of Legends (GOL.GG) tổng hợp dữ liệu thi đấu chuyên nghiệp từ nhiều khu vực, cho phép người dùng theo dõi thông tin theo giải đấu, mùa giải, tuyển thủ và đội tuyển. Đây cũng là nguồn tham khảo phục vụ việc nghiên cứu cấm/chọn, phong độ và xu hướng thi đấu.

Trong khi đó, sự phát triển của esports di động đang mở rộng nhu cầu dữ liệu sang những bộ môn vốn chưa được các nền tảng truyền thống bao phủ đầy đủ.

Nền tảng dữ liệu esports VSGG hướng tới các tựa game phổ biến tại Đông Nam Á như Honor of Kings và Liên Quân Mobile, cung cấp thông tin giải đấu, thống kê và bảng tỷ số./.

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