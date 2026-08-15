VN-Index chịu áp lực điều chỉnh cùng chiến lược tái cơ cấu danh mục

Khép lại tuần giao dịch, VN-Index giảm gần 64 điểm do áp lực chốt lời gia tăng và động thái bán ròng của khối ngoại. Trước xu hướng điều chỉnh ngắn hạn, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư hạ tỷ trọng dư nợ ký quỹ và tập trung vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản ổn định.

Áp lực điều chỉnh về vùng 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán tuần qua chứng kiến sự biến động mạnh của VN-Index. Sau hơn hai tuần phục hồi từ mốc 1.650 điểm hướng lên vùng kháng cự 1.800 điểm, chỉ số xuất hiện áp lực điều chỉnh, tập trung trong hai phiên cuối tuần. Kết quả, VN-Index giảm 2,20%, đóng cửa tại 1.729,08 điểm và lùi xuống dưới đường trung bình động 200 phiên (MA200).

Bên cạnh đó, chỉ số VN30 giảm 1,79%, dừng ở mức 1.876,81 điểm. Đồng thời, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều quay về bán ròng với giá trị 2.186 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Pinetree, thị trường đã phản ứng tiêu cực trước thực trạng chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động đang mở rộng. Việc giảm lãi suất cho vay trong bối cảnh lãi suất huy động chưa giảm tương ứng sẽ làm thu hẹp biên lãi thuần (NIM) của ngành ngân hàng. Đồng thời, việc đẩy nhanh tốc độ giải ngân tín dụng có thể làm gia tăng rủi ro về chất lượng tài sản trong các kỳ kế tiếp.

Cụ thể, ông Phong cho biết áp lực bán xuất hiện rõ nét ở nhóm ngân hàng và các cổ phiếu họ Vingroup (bộ ba cổ phiếu VIC, VHM và VRE đã tác động giảm hơn 15 điểm đối với chỉ số VN-Index).

Theo số liệu từ nhóm Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), tổng vốn hóa thị trường hiện đạt khoảng 401 tỷ USD (tương đương 78% GDP dự phóng 2025). Trong đó, nhóm Vingroup đạt vốn hóa 92 tỷ USD, chiếm 23% tổng vốn hóa toàn thị trường. Đà giảm tại nhóm này tạo sức ép lan sang các nhóm ngành khác, như bất động sản, công nghệ, viễn thông, thép và hóa chất.

Chỉ số VN30 giảm 1,79%, dừng ở mức 1.876,81 điểm. (Ảnh: TTXVN)

Sự phân hóa dòng tiền

Mặc dù chỉ số chung giảm điểm, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Dòng tiền có sự di chuyển sang nhóm doanh nghiệp Nhà nước và một số ngành ghi nhận mức tăng so với tuần trước đó, như cao su, khu công nghiệp, dệt may, cảng biển và bán lẻ.

Trên thị trường phái sinh, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tăng 25,7% so với phiên trước đó. Kỳ hạn VN30F1M (41I1G8000) đóng cửa tại 1.878,8 điểm. Độ lệch (basis) chuyển sang mức dương 1,99 điểm so với VN30 cơ sở, cùng khối lượng mở (OI) đạt 33.222 hợp đồng. Các chỉ số này phản ánh việc nhà đầu tư gia tăng vị thế phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở và tìm kiếm cơ hội phục hồi ngắn hạn ở nhóm VN30.

Về yếu tố định giá, nhóm Phân tích SHS cho biết nếu loại trừ quy mô vốn hóa của nhóm Vingroup, phần còn lại của thị trường có giá trị khoảng 309 tỷ USD, tương ứng với các chỉ số định giá P/E ở mức 10,35 lần và P/B ở mức 1,61 lần. Trong ngắn hạn, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.700-1.710 điểm. Vùng giá quanh 1.700 điểm được dự báo là điểm cân bằng kỹ thuật của thị trường, nơi các cổ phiếu có nền tảng cơ bản sẽ dần ổn định trở lại.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tấn Phong (Pinetree) dự báo xu hướng điều chỉnh có thể tiếp diễn trong các phiên đầu tuần, kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 điểm (biên độ +/- 10 điểm). Do, ngành ngân hàng chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất và sự ổn định của nhóm này là điều kiện cần để chỉ số chung xác lập nhịp phục hồi.

Các chuyên gia đưa khuyến nghị nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp hồi phục kỹ thuật (dự báo quanh vùng 1.750 điểm) để giảm tỷ lệ sử dụng đòn bẩy ký quỹ (margin) và đưa danh mục về mức an toàn. Cụ thể, nhà đầu tư giảm tỷ trọng đối với các mã cổ phiếu chịu tác động tiêu cực từ chính sách lãi suất và có thể ưu tiên giữ lại các cổ phiếu có nền tảng tài chính ổn định./.

Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm hơn 36 điểm, áp lực bán lan rộng Phiên giảm mạnh ngày 14/8 cho thấy áp lực bán đang lan rộng và tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh.