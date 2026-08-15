Thị trường chứng khoán Mỹ hướng tới kỷ lục 4 năm tăng trưởng liên tiếp

Chỉ số S&P 500 đang đứng trước cơ hội hiếm hoi đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm thứ 4 liên tiếp, một thành tích vốn chỉ xuất hiện 3 lần kể từ năm 1928 nhờ sự hưng phấn từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Tính đến tháng 8/2026, thị trường Mỹ liên tục bứt phá với chỉ số S&P 500 vượt ngưỡng 7.700 điểm, trong khi các dự báo đồng thuận cho cuối năm đã tăng lên mức 8.000 điểm.

Diễn biến hiện tại gợi nhắc đến giai đoạn bùng nổ internet cuối thập niên 1990, thời kỳ duy nhất trong 98 năm qua ghi nhận 5 năm tăng trưởng hai con số liên tiếp trước khi thị trường sụp đổ vào năm 2000.

Trong báo cáo công bố đầu tháng 8, công ty nghiên cứu tài chính độc lập Capital Economics tại London nhận định đây là một "bong bóng AI" và dự báo chỉ số này có thể đạt 8.250 USD vào cuối năm 2026 trước khi lao dốc xuống 6.500 USD vào cuối năm 2027.

Dù các khoản đầu tư khổng lồ vào AI từ Alphabet, Microsoft, Nvidia và Amazon đang đẩy thị trường lên cao, nhưng nhà kinh tế Robert J. Shiller từng đoạt giải Nobel lưu ý rằng mức định giá quá cao hiện nay có thể hạn chế lợi nhuận trong thập kỷ tới.

Trước bối cảnh rủi ro gia tăng từ lạm phát, nợ quốc gia và bất ổn chính trị, chiến lược gia đầu tư Sam Stovall của hãng nghiên cứu tài chính CFRA cảnh báo việc cố gắng chọn thời điểm ra vào thị trường chứng khoán Mỹ (market timing) là một cái bẫy nguy hiểm có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ những cơ hội sinh lời lớn nhất.

Theo phân tích của ông Stovall, chiến lược "mua và nắm giữ" đơn thuần - duy trì đầu tư bất kể biến động thị trường - đã mang lại lợi nhuận hàng năm 11,5% cho chỉ số S&P 500 trong giai đoạn từ 31/12/1987 đến 31/12/2025.

Ông chỉ ra rằng mặc dù việc tránh được những ngày tồi tệ nhất có thể đẩy lợi nhuận lên mức 14,1% đến 17,9% mỗi năm, nhưng trên thực tế không ai có thể dự báo trước những thời điểm này. Rủi ro lớn nhất là những ngày thị trường tăng trưởng mạnh nhất thường xuất hiện ngay sát các đợt sụt giảm tồi tệ nhất, do đó nếu rời bỏ thị trường để tránh ác mộng, nhà đầu tư cũng đồng thời bỏ lỡ các đợt hồi phục ngoạn mục.

Các chuyên gia kinh tế Mỹ khuyến nghị nhà đầu tư cần duy trì kỷ luật thông qua việc nắm giữ quỹ chỉ số đi kèm trái phiếu và tiền mặt để bảo vệ thành quả trước những đợt điều chỉnh tất yếu luôn có thể xảy ra./.

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