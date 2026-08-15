Xuất khẩu quốc phòng Ấn Độ lập kỷ lục hơn 4 tỷ USD

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 14/8 cho biết xuất khẩu quốc phòng của nước này đạt mức kỷ lục 384,24 tỷ rupee (khoảng 4,03 tỷ USD) trong tài khóa 2025-2026, tăng hơn 55 lần so với mức 6,86 tỷ rupee của tài khóa 2013-2014.

Trong thông điệp gửi các lực lượng vũ trang trước thềm Ngày Độc lập 15/8, ông Singh cho rằng kết quả trên phản ánh bước tiến mạnh mẽ của Ấn Độ trong chiến lược phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và từng bước mở rộng hiện diện trên thị trường vũ khí quốc tế.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, trong một năm qua, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) đã phê duyệt các dự án trị giá hơn 8.750 tỷ rupee nhằm thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng vũ trang, tăng cường năng lực tác chiến và củng cố hạ tầng quốc phòng tại các khu vực chiến lược.

Những năm gần đây, New Delhi đẩy mạnh chương trình “Ấn Độ tự cường” trong lĩnh vực quốc phòng, khuyến khích sản xuất trong nước và tăng xuất khẩu các hệ thống, trang thiết bị quân sự.

Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đưa nước này trở thành một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu quốc phòng lớn trên thế giới./.

Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu 1.000 tỷ USD giữa lúc dự trữ ngoại hối giảm Trong bối cảnh dự trữ ngoại hối giảm hơn 5,6 tỷ USD do biến động địa chính trị và áp lực tỷ giá, Ấn Độ đặt mục tiêu nâng tổng kim ngạch xuất khẩu lên 1.000 tỷ USD trong tài khóa 2026-2027.

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