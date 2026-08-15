Thủ tướng Ấn Độ công bố 7 trụ cột nâng cao sức mạnh quốc gia

Sáng 15/8, trong bài phát biểu tại Pháo đài Đỏ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi phát huy “Sapt Shakti” (7 sức mạnh) nhằm củng cố nền tảng tự lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa Ấn Độ trở thành một trung tâm kinh tế, công nghệ và quốc phòng hàng đầu thế giới.

Thủ tướng Modi cho biết 7 trụ cột gồm: sản xuất; nông nghiệp và chế biến thực phẩm; công nghệ và đổi mới; kết nối và logistics; quốc phòng; kinh tế xanh và kinh tế biển; sức mạnh mềm.

Về sản xuất, ông Modi kêu gọi xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh trong nước, từ thiết kế, linh kiện đến sản xuất, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, chi phí và quy mô.

Ông đặt mục tiêu trong thập kỷ tới có 50 doanh nghiệp Ấn Độ lọt danh sách Fortune 500, đồng thời đưa các doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, công nghệ và tài chính vươn lên vị trí hàng đầu thế giới.

Thủ tướng Modi cho biết trong 12 năm qua, sản xuất quốc phòng của Ấn Độ tăng gần 4 lần, sản xuất điện tử tăng gần 7 lần và sản lượng điện thoại di động tăng 33 lần.

Ông nhấn mạnh Ấn Độ cần chuyển từ một thị trường tiêu thụ thành một nhà cung cấp hàng hóa và công nghệ cho thế giới.

Về nông nghiệp và an ninh lương thực, Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh phát triển chuỗi cung ứng từ sản xuất đến xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy các sản phẩm như kê, gia vị và trái cây, cũng như các phương thức canh tác thân thiện với môi trường.

Trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới, ông Modi cho rằng Ấn Độ cần trở thành trung tâm đổi mới toàn cầu, tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, không gian, robot, trung tâm dữ liệu và 6G. Ông cũng công bố chương trình đào tạo 10 triệu thanh niên về AI trong năm tới.



Về kết nối và logistics, Thủ tướng Modi nhấn mạnh phát triển hệ thống vận tải đa phương thức, kết nối đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Đối với quốc phòng, ông đề cao việc tăng cường năng lực tự chủ, phát triển các công nghệ mới như máy bay không người lái, hệ thống chống máy bay không người lái và công nghệ siêu thanh, đồng thời mở rộng khả năng cung cấp các sản phẩm quốc phòng ra thị trường quốc tế.

Về kinh tế xanh và kinh tế biển, Thủ tướng Modi đặt mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành nước dẫn đầu về hydro xanh, năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và sản xuất xanh, đồng thời phát triển các lĩnh vực kinh tế biển như thủy sản, du lịch ven biển và công nghệ đại dương.

Cuối cùng, về sức mạnh mềm, ông Modi nhấn mạnh vai trò của văn hóa, Yoga, y học cổ truyền và du lịch trong quảng bá hình ảnh Ấn Độ, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực của nền kinh tế sáng tạo như trò chơi điện tử, hoạt hình và kỹ xảo.

Thông qua tầm nhìn “Sapt Shakti,” Thủ tướng Modi nhấn mạnh mục tiêu của Ấn Độ trong giai đoạn tới là củng cố năng lực sản xuất, công nghệ, quốc phòng và phát triển bền vững, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của nước này trên trường quốc tế./.

WB: Ấn Độ sẽ tiếp tục là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu công bố ngày 11/6, WB cho biết hoạt động kinh tế của Ấn Độ vẫn duy trì đà tích cực trong những tháng đầu năm nhờ nhu cầu nội địa ổn định.