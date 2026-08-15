FTA tạo lực đẩy mạnh cho xuất khẩu Ấn Độ

Các hiệp định thương mại tự do (FTA) đang trở thành động lực ngày càng rõ nét đối với xuất khẩu của Ấn Độ, khi kim ngạch sang hàng loạt đối tác tăng mạnh trong quý 1 tài khóa 2026-2027, nổi bật là Singapore và Sri Lanka với mức tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, trong giai đoạn tháng 4-6/2026, xuất khẩu sang Singapore đạt 6,52 tỷ USD, tăng 101,2% so với 3,24 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý hơn, xuất khẩu sang Sri Lanka tăng tới 123,8%, từ 1,05 tỷ USD lên 2,35 tỷ USD. Đây là hai trong số những thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trong mạng lưới các đối tác FTA của Ấn Độ.

Đà tăng cũng diễn ra trên diện rộng tại khu vực châu Á. Xuất khẩu của Ấn Độ sang ASEAN tăng 61,6%, đạt 14,61 tỷ USD, so với 9,04 tỷ USD cùng kỳ; trong khi xuất khẩu sang các nước thuộc Khu vực Thương mại tự do Nam Á (SAFTA) tăng 36,6%, lên 8,4 tỷ USD. Riêng Malaysia ghi nhận mức tăng 75,2%, đạt 2,54 tỷ USD; xuất khẩu sang Australia tăng 25,2%, lên 2,68 tỷ USD.

Một loạt thị trường chủ chốt khác cũng duy trì mức tăng hai con số. Xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 22,6%, đạt 1,95 tỷ USD; Nhật Bản tăng 22,4%, lên 1,75 tỷ USD; Oman tăng 26,4%, đạt 1,39 tỷ USD và Nepal tăng 18,1%, lên 2,28 tỷ USD. Xuất khẩu sang Anh đạt 3,69 tỷ USD, tăng 11,1% trong quý 1; trong khi thỏa thuận thương mại Ấn Độ-Anh chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7/2026, mở thêm dư địa cho thương mại song phương trong các quý tiếp theo.

Kết quả tích cực tại các thị trường FTA góp phần quan trọng thúc đẩy bức tranh xuất khẩu chung của nền kinh tế lớn nhất Nam Á. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ trong ba tháng đầu tài khóa 2026-2027 đạt 129,32 tỷ USD, tăng 15,92% so với cùng kỳ tài khóa trước.

Một quan chức Ấn Độ nhận định số liệu cho thấy xuất khẩu sang các đối tác FTA đang duy trì “đà tăng trưởng mạnh,” qua đó củng cố vai trò của các hiệp định thương mại trong chiến lược mở rộng thị trường và đa dạng hóa đầu ra cho hàng hóa Ấn Độ.

Ấn Độ hiện đã ký 17 FTA với các quốc gia và khối kinh tế, trong đó 16 hiệp định đã đi vào thực thi. Việc xuất khẩu đồng loạt tăng tại nhiều thị trường cho thấy New Delhi đang từng bước chuyển mạng lưới FTA từ công cụ mở cửa thị trường thành một trong những trụ cột thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh hội nhập kinh tế và đặt mục tiêu nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Xuất khẩu quốc phòng Ấn Độ lập kỷ lục hơn 4 tỷ USD Những năm gần đây, New Delhi đẩy mạnh chương trình “Ấn Độ tự cường” trong lĩnh vực quốc phòng, khuyến khích sản xuất trong nước và tăng xuất khẩu các hệ thống, trang thiết bị quân sự.

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