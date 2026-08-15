Visa hỗ trợ hơn 27.000 nữ chủ doanh nghiệp chuyển đổi số, mở rộng kinh doanh

Visa - công ty công nghệ thanh toán toàn cầu, vừa phối hợp với Quỹ châu Á (The Asia Foundation - TAF), Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển (CWD) và các tổ chức tài chính vi mô tổng kết Dự án "Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi" (Accelerate My Business - AMB) sau ba năm triển khai.

Chương trình đã hỗ trợ hơn 27.000 doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ do phụ nữ làm chủ trên cả nước nâng cao năng lực quản trị, tài chính và kỹ năng số, đồng thời xây dựng một mô hình hợp tác giữa khu vực công, khu vực tư và các tổ chức phát triển nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực cho các nữ doanh nhân ở cả thành thị và nông thôn.

Chuyển đổi số tạo động lực tăng trưởng

Kết quả chương trình cho thấy việc trang bị kỹ năng số đã mang lại những thay đổi rõ rệt trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia.

Theo thống kê, hơn 94% doanh nghiệp đã đưa các giải pháp số vào vận hành hằng ngày, trong khi 75% mở rộng hoạt động sang các kênh bán hàng trực tuyến. Điều này giúp các doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận khách hàng mới, mở ra thêm cơ hội tăng trưởng doanh thu và nâng cao sức cạnh tranh.

Bên cạnh đó, hơn 97% học viên cho biết năng lực kinh doanh được cải thiện đáng kể sau khi tham gia chương trình. Có tới 94% mở rộng được tệp khách hàng, còn 95% tăng cường tương tác với khách hàng thông qua các nền tảng số.

Sự phối hợp giữa các tổ chức phát triển, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý nhà nước trong dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” đã thiết lập một mô hình hợp tác có khả năng nhân rộng, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực và hỗ trợ các doanh nhân đang gặp nhiều rào cản trong phát triển kinh doanh tại cả khu vực thành thị và nông thôn.

Ông Lê Xuân Linh, Giám đốc Cấp cao phụ trách Tác động xã hội và Phát triển bền vững của Visa khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho rằng sự phát triển bền vững chỉ thực sự trọn vẹn khi cơ hội được chia sẻ rộng rãi.

Theo ông, khi các nữ chủ doanh nghiệp được trang bị kỹ năng quản trị cùng những công cụ số phù hợp, giá trị tạo ra không chỉ giới hạn trong từng mô hình kinh doanh mà còn lan tỏa đến cộng đồng thông qua việc tạo thêm việc làm, thúc đẩy giao thương địa phương và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

"Thông qua Dự án 'Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi', chúng tôi đã chứng kiến việc tiếp cận công nghệ và nguồn lực tài chính có thể mở ra cơ hội bứt phá như thế nào cho các nữ doanh nhân cũng như cộng đồng mà họ gắn bó," ông Linh chia sẻ.

Theo Visa, thành công của chương trình đến từ mô hình đào tạo gắn với Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và Chiến lược Tài chính toàn diện Quốc gia, kết hợp học trực tuyến, cố vấn và kết nối mạng lưới để học viên sớm áp dụng vào kinh doanh. Nội dung đào tạo được thiết kế theo hướng thực hành, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Đồng thời, chương trình chú trọng xây dựng mạng lưới hỗ trợ tại địa phương với 480 cố vấn từ các tổ chức tài chính vi mô như TYM, Thanh Hoa MFI và VietED, góp phần mở rộng dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, thông qua Quỹ Thách thức Phát triển kinh doanh (Challenge Fund), dự án đã hỗ trợ nguồn vốn ban đầu cho 100 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ nhằm khuyến khích các sáng kiến đổi mới và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo Visa, những kết quả này cho thấy khi các doanh nghiệp siêu nhỏ được tiếp cận đồng thời công nghệ, kiến thức quản trị và nguồn lực tài chính, họ có thể nâng cao sức chống chịu, cải thiện năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng phát triển dài hạn.

Mở rộng hợp tác vì tăng trưởng toàn diện

Dự án "Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi" cũng là một phần trong chiến lược phát triển hệ sinh thái toàn diện của Visa tại Việt Nam.

Thông qua việc kết nối các tổ chức phát triển, các định chế tài chính và cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Dân tộc, Visa hướng tới mở rộng ứng dụng công nghệ số, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính và tạo thêm cơ hội phát triển cho các nhóm doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ được tiếp cận đồng thời công nghệ, kiến thức quản trị và nguồn lực tài chính. (Ảnh: Vietnam+)

Song song với đó, Visa tiếp tục phát triển nền tảng "Kỹ năng kinh doanh thực tiễn" cung cấp miễn phí các tài liệu đào tạo về quản lý tài chính, lập kế hoạch và điều hành doanh nghiệp, giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ nâng cao năng lực quản trị.

Bà Dương Thị Ngọc Linh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển, nhận định phụ nữ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế gia đình và xã hội. Việc hỗ trợ các nữ doanh nhân nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường sẽ tạo ra những giá trị bền vững không chỉ cho doanh nghiệp mà còn cho cộng đồng.

Trong khi đó, bà Erin Steinhauer, Trưởng đại diện Quỹ châu Á tại Việt Nam cho rằng thực tiễn triển khai dự án cho thấy các chương trình được thiết kế phù hợp với đặc thù của nữ chủ doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để họ dễ dàng tiếp cận cơ hội học tập, mở rộng mạng lưới kết nối và áp dụng hiệu quả các kỹ năng mới vào hoạt động kinh doanh.

Theo bà, sự đồng hành của các đối tác và chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp tự tin đổi mới và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế toàn diện.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết mục tiêu của Visa là tạo ra những kết nối giúp mọi người cùng phát triển. Thành công của dự án là minh chứng cho hiệu quả của mô hình hợp tác giữa khu vực công, khu vực tư và các tổ chức phát triển trong việc nâng cao năng lực cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và thúc đẩy sự tham gia sâu rộng hơn vào nền kinh tế số.

Theo Visa, dự án tiếp nối những nỗ lực quy mô lớn hơn của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Thông qua hợp tác với các tổ chức tài chính và các đối tác trong hệ sinh thái, Visa đã đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của hơn 94.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước, góp phần thúc đẩy mức độ chấp nhận thanh toán số tăng 138% trong năm 2025./.

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