Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý vụ thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất

Tối 15/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang khẩn trương xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ thả diều có kích thước lớn, gắn đèn nhấp nháy và sáo, xuất hiện ở độ cao hơn 300m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 13/8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện vật thể bay xuất hiện trong khu vực cất, hạ cánh, có nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn bay nên đã triển khai phương án ứng phó theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức truy xét và xác định vật thể bay là một con diều có kích thước lớn, được thả ở độ cao hơn 300 m, có gắn đèn nhấp nháy và sáo.

Cơ quan Công an đã triệu tập 3 người liên quan gồm Thân Văn Tấn (sinh năm 1984), Tạ Văn Chinh (sinh năm 1979) và Trần Võ Hồng Phát (sinh năm 2000) để làm việc, làm rõ hành vi thả diều ở độ cao lớn tại khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh và an toàn hàng không.

Công an Thành phố đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

Các đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng và điều khiển thiết bị bay không người lái; tuyệt đối không điều khiển thiết bị bay không người lái, thả diều gần sân bay, đường cất, hạ cánh và khu vực phụ cận.

Những hành vi này có thể đe dọa trực tiếp an toàn hoạt động bay, gây thiệt hại lớn về người và tài sản; tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý nghiêm, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự.

Công an Thành phố đề nghị người dân khi phát hiện trường hợp thả diều, điều khiển thiết bị bay hoặc xuất hiện vật thể bất thường tại khu vực sân bay và vùng phụ cận cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc lực lượng chức năng gần nhất để ngăn chặn, xử lý từ sớm, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc./.

Thả diều gần đường cất cánh sân bay Tân Sơn Nhất: 3 đối tượng có nguy cơ bị xử lý hình sự Tối 13/8/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, một sự cố hy hữu xảy ra đã buộc Cảng vụ Hàng không miền Nam ra lệnh tạm dừng toàn bộ hoạt động cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất trong 13 phút.