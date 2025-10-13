Học sinh đua nhau độ, chế xe đạp điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Lực lượng chức năng tại Đồng Nai liên tiếp phát hiện nhiều học sinh sử dụng xe đạp điện bị độ, chế có thể đạt tốc độ tới 80 km/giờ, đây là một mối lo lớn về an toàn giao thông học đường.

Thời gian gần đây, tình trạng học sinh sử dụng xe đạp điện được độ, chế để tăng tốc độ ngày càng phổ biến, bất chấp những quy định của pháp luật và khuyến cáo của nhà sản xuất.

Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt khi phần lớn người điều khiển là học sinh, chưa đủ kỹ năng xử lý tình huống giao thông./.

Vốn là phương tiện nhỏ gọn, có tính an toàn cao, nhưng giờ đây xe đạp điện lại trở thành phương tiện để thỏa mãn sự tò mò và đam mê tốc độ. Để rồi chính sự mạo hiểm này đã khiến nhiều vụ tại nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra./.