Đồng Nai: Làm rõ vụ nam sinh tử vong sau khi đi xe đạp điện té ngã trong trường

Ngày 13/9, Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai) đi xe đạp điện bị té ngã trong trường học.

Nạn nhân tử vong là nam học sinh tên L.T.S (16 tuổi, học lớp 11).

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo trường Trung học phổ thông Phú Riềng xác nhận sự việc xảy ra ở lối ra về bên trong trường. Vào ngày 12/9, khi các học sinh ra về, L.T.S đi xe đạp điện, không va chạm với xe khác, không biết là do vướng tay ga hay kẹt tay ga xe đạp điện, xe lao nhanh và tự té ngã vào tường.

Lãnh đạo nhà trường đã khẩn trương đưa nam học sinh đi bệnh viện ở Phú Riềng cấp cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên, do bị thương nặng S đã tử vong.

Hiện trường vụ nam sinh tử vong trong trường học do bị té ngã khi đi xe điện. (Ảnh: TTXVN phát)

Thi thể S đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Sáng 13/9, đại diện nhà trường đã đến viếng L.T.S. và thăm hỏi gia đình.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, sự việc không phải do đua xe. Nguyên nhân ban đầu có thể do bị treo (kẹt) tay ga và tự ngã. Cơ quan công an cũng đã đến xác minh thông tin để làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Phú Riềng cho biết trong tuần đầu năm học, nhà trường đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đến các học sinh; tổ chức cho phụ huynh và học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật an toàn giao thông.

Sau vụ việc, nhà trường tiếp tục nhắc nhở các thầy, cô giáo, học sinh việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông giao thông, tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh./.

