Phát hiện tàu vận chuyển trái phép dầu D.O trên vùng biển Tây Nam

Ngày 16/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu D.O.

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 16/8, tại khu vực cách Tây Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau khoảng 90 hải lý, Tàu 360 thuộc Biên đội tuần tra kiểm soát của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu TG 91467-TS có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu TG 91467-TS có 5 thuyền viên, do ông Hồ Hồng Diệp (sinh năm 1971, trú tại xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Ông Diệp khai nhận trên tàu TG 91467-TS đang vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, niêm phong hàng hóa và dẫn giải tàu TG 91467-TS về cảng Hải đội 422, Hải đoàn 42 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

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