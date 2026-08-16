Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở ở 4 xã, phường

Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, sự cố sạt lở nguy hiểm tại nhiều khu vực bờ sông, bờ kênh và bờ biển thuộc 4 xã, phường gồm Thới An Đông, Đại Hải, Lai Hòa và Vĩnh Phước.

Các điểm sạt lở đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giao thông và nhiều công trình hạ tầng thiết yếu.

Theo các quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tình huống khẩn cấp được công bố tại bờ phải sông Trà Nóc, đoạn từ rạch Cầu Cống đến rạch Gừa, thuộc phường Thới An Đông; bờ kênh Số 1, đoạn từ cầu Mang Cá 2 đến đầu kênh Ba Rinh và bờ sông Mang Cá-Đại Thành, đoạn bến phà Mang Cá, thuộc xã Đại Hải; đồng thời tại bờ biển Vĩnh Châu, đoạn từ giáp tuyến kè ngầm giảm sóng hiện hữu đến cống Số 4, thuộc xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết việc ưu tiên thực hiện các dự án khẩn cấp để xử lý sạt lở là rất cần thiết và cấp bách nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, khôi phục giao thông và ổn định đời sống tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Tại phường Thới An Đông, tuyến sông Trà Nóc đoạn từ rạch Cầu Cống đến rạch Gừa dài khoảng 2.100m đã xuất hiện 6 vị trí sạt lở nguy hiểm, ảnh hưởng đến tuyến đường giao thông cặp sông và khoảng 130 hộ dân đang sinh sống trong khu vực. Đáng chú ý, nhiều đoạn bờ sông đã xuất hiện hàm ếch, nền đất mất ổn định và có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Trong số các điểm sạt lở, đoạn từ cuối hẻm 8 đến rạch Ba Môn, khu vực 1, dài khoảng 600m, có khoảng 70 hộ dân bị ảnh hưởng và ghi nhận 2 vị trí sạt lở nghiêm trọng.

Đoạn từ cuối hẻm 6 đến rạch Sáu Lình dài khoảng 300m, có khoảng 50 hộ dân bị ảnh hưởng, cũng xuất hiện 2 vị trí sạt lở nghiêm trọng. Trong khi đó, tại cuối hẻm 1, khu vực 1, đoạn bờ sông dài khoảng 100m, nền đất đã sụt lún, đường đi xuất hiện các vết nứt, một số đoạn nứt sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá toàn tuyến từ rạch Cầu Cống đến rạch Gừa còn nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở cao. Nguyên nhân được xác định liên quan đến đặc điểm sông Trà Nóc nối trực tiếp với sông Hậu, có vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông thủy nên lưu lượng tàu thuyền lớn, đặc biệt tàu tải trọng lớn và tốc độ cao tạo sóng mạnh.

Tác động thường xuyên của sóng cùng vận tốc dòng chảy lớn làm phá vỡ kết cấu mái bờ, bào mòn và vận chuyển bùn cát, hình thành các hàm ếch và dẫn đến sạt lở.

Tại xã Đại Hải, tình trạng sạt lở đang ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, khu dân cư và các công trình công cộng. Khu vực bờ kênh Số 1 có chiều dài khoảng 800m, từ cầu Mang Cá 2 trên đường tỉnh 932B đến giáp kênh Ba Rinh. Trong số đó, đoạn kè bêtông cốt thép dài 225m bị sạt lở nghiêm trọng; đỉnh kè bị đẩy lệch về phía sông từ 0,1-0,9m, vỉa hè, cống thoát nước và một nửa bề rộng mặt đường bị sụt lún từ 0,2-0,5m. Đà neo kè cũng bị nứt, gãy.

Đáng lưu ý, phía trong khu vực sạt lở có trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đại Hải, Trường Tiểu học Đại Hải 2, Trường Trung học cơ sở Đại Hải 2 và khu dân cư đông đúc, trong đó có chợ Mang Cá. Đầu năm 2026, sạt lở tại khu vực chợ Mang Cá đã làm hư hỏng 10 căn nhà, trong đó 8 hộ phải di dời đến nơi ở khác.

Do một nửa mặt đường tỉnh 932B đã sụt lún nghiêm trọng, xã Đại Hải phải cắm biển cấm xe bốn bánh lưu thông qua khu vực sạt lở để bảo đảm an toàn. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giao thương hàng hóa tại chợ Mang Cá.

Ủy ban Nhân dân thành phố cảnh báo nếu không được gia cố kịp thời, phần mặt đường còn lại có nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng đến hoạt động của chính quyền địa phương và hai trường học.

Tại bờ sông Mang Cá-Đại Thành, khu vực bến phà Mang Cá, sạt lở xảy ra trên đoạn dài khoảng 20 m, rộng khoảng 8m. Toàn bộ bờ kè bêtông cốt thép đã bị hư hỏng; mặt đường bê tông cốt thép rộng 3,5m, dài 20m và phần lề đường bị sụt xuống sông.

Sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng, làm tuyến giao thông huyết mạch Mang Cá-Đại Thành bị chia cắt, ảnh hưởng việc đi lại, giao thương hàng hóa và việc đến trường của học sinh trong năm học mới 2026-2027.

Đối với khu vực bờ biển Vĩnh Châu, tình huống khẩn cấp được công bố trên đoạn dài khoảng 2.700m, thuộc xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước. Đáng lo ngại nhất là đoạn khoảng 150m tiếp giáp tuyến kè ngầm giảm sóng hiện hữu. Tại đây, rừng phòng hộ phía ngoài đê biển đã bị xói lở hết, khiến sóng biển tác động trực tiếp vào thân đê, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đê.

Cuối năm 2025, sóng biển đã làm sạt lở toàn bộ mái đê biển trên đoạn dài khoảng 100m; cơ quan chức năng phải xử lý tạm thời bằng cừ tràm và thảm đá hộc mái đê.

Đoạn bờ biển còn lại có chiều dày rừng phòng hộ chỉ khoảng 20-40m và đang tiếp tục bị xói lở mạnh. Nếu không có giải pháp gia cố kịp thời, toàn bộ rừng phòng hộ ngoài đê có nguy cơ bị xói lở, kéo theo nguy cơ vỡ đê biển, gây thiệt hại cho khu dân cư phía trong đê, khu nuôi tôm công nghệ cao và hạ tầng công cộng.

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ trực tiếp thị sát một điểm sạt lở nghiêm trọng ven sông, làm sụp đổ hoàn toàn nhà dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước diễn biến trên, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình sạt lở và tiến độ khắc phục để tham mưu xử lý kịp thời. Sở phối hợp chính quyền địa phương thực hiện ngay các giải pháp gia cố tạm thời tại những vị trí nguy hiểm, bảo đảm giao thông, không để triều cường, sóng biển gây thêm thiệt hại trong thời gian chờ giải pháp xử lý căn cơ.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường liên quan được yêu cầu cắm biển cảnh báo, thông báo khẩn cấp đến người dân, chủ động kê cao tài sản, gia cố bờ bao, chuẩn bị lực lượng, vật tư và phương tiện để hỗ trợ di dời, ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra. Đồng thời, chính quyền địa phương phải thường xuyên theo dõi diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo thành phố để xử lý các tình huống cấp bách.

Việc công bố tình huống khẩn cấp tại 4 xã, phường cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng sạt lở trên địa bàn Cần Thơ, không chỉ tập trung tại các tuyến sông mà còn diễn ra tại khu vực ven biển.

Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan vừa triển khai biện pháp ứng phó trước mắt, vừa rà soát, đề xuất giải pháp xử lý căn cơ nhằm bảo vệ người dân và các công trình hạ tầng trước nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng./.

Cần Thơ bố trí nguồn lực khắc phục các điểm sạt lở trên địa bàn xã Nhơn Mỹ Nằm ở vị trí sở hữu hệ thống kênh rạch chằng chịt và nền đất yếu dọc theo bờ sông Hậu cùng sông Rạch Mọp, xã Nhơn Mỹ đang trở thành một trong những tâm điểm sạt lở nhức nhối nhất của khu vực.