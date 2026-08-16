Động đất có độ lớn 6,1 làm rung chuyển khu vực ngoài khơi Vanuatu

AFP dẫn nguồn tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,1 xảy ra ngoài khơi Vanuatu, quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương vào ngày 16/8.

Theo USGS, chấn tiêu nằm cách làng ven biển nhỏ Port Olry khoảng 56 km về phía Đông Bắc, ở độ sâu 188 km.

Chưa có thông tin ban đầu về thiệt hại và Cơ quan Quản lý Thiên tai Vanuatu cũng chưa đưa ra cảnh báo sóng thần.

Động đất thường xảy ra tại Vanuatu, quần đảo nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn trải dài qua Đông Nam Á và lưu vực Thái Bình Dương.

Sáng 15/8, hàng chục người đã thiệt mạng tại Indonesia sau trận động đất có độ lớn 7,7 xảy, kéo theo hàng trăm dư chấn./.

Indonesia cảnh báo nguy cơ sau trận động đất có độ lớn 7,7 Các chuyên gia cảnh báo rung chấn tiếp diễn có thể gây thêm thiệt hại đối với những công trình đã bị ảnh hưởng, trong khi nguy cơ sạt lở và các vấn đề địa chất khác cần tiếp tục được theo dõi.

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