Khoanh vùng 65ha không đấu giá khoáng sản phục vụ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhóm IV tại xã Phước Dinh để phục vụ thi công dự án thành phần di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Quyết định này được ban hành dựa theo quy định tại điểm a khoản 1a Điều 55 của Luật Địa chất và khoáng sản. Vị trí thuộc khu vực 6-KĐGnhomIV, tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa với diện tích 65,04ha

Phụ lục và Bản đồ khu vực đề nghị khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản được lập ở tỷ lệ 1:5.000.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ, kết quả khoanh định ranh giới, tọa độ và diện tích khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhóm IV.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (chủ đầu tư) quản lý, tổ chức khai thác và sử dụng toàn bộ khối lượng khoáng sản nhóm IV thu hồi tại khu vực được phê duyệt đúng mục đích, duy nhất để phục vụ trực tiếp cho Dự án thành phần di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nghiêm cấm việc lợi dụng để khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản ra ngoài phạm vi dự án.

Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh quản lý chặt chẽ mặt bằng, ranh giới và tọa độ khu vực phê duyệt; bảo đảm khoáng sản được vận chuyển, sử dụng đúng mục đích, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, tẩu tán ra bên ngoài; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và môi trường tại khu vực khai thác…

Dự án di dân, tái định cư Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có tổng diện tích thu hồi khoảng 485ha, trong đó khu nhà máy hơn 409ha, khu tái định cư khoảng 65ha, phần còn lại là các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ và công trình khác.

Dự án ảnh hưởng đến khoảng 477 hộ dân, hơn 2.000 nhân khẩu tại xã Phước Dinh.

Khu tái định cư được quy hoạch với khoảng 730 lô đất, gồm các lô 150, 200 và 300m2, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hướng tới mục tiêu ổn định đời sống và sinh kế cho người dân.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 3.200 tỷ đồng, chủ yếu dành cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ người dân vùng dự án.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải) đã cơ bản hoàn thành.

Toàn dự án có 841 trường hợp/413,6 ha; đã phê duyệt 841/841 trường hợp, đạt 100% số trường hợp và 97,5% diện tích, tổng kinh phí khoảng 1.767 tỷ đồng. Chính quyền địa phương đã chi trả 726 trường hợp/1.616,5 tỷ đồng./.

Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc hiện hữu dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận Công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư dự án còn nhiều khuất tất từ khâu lập phương án đến chi trả, thu hồi đất, bàn giao mặt bằng, nhất là ở dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.