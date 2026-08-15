Quảng Ninh khai thác dư địa mới, tạo sức bật cho tăng trưởng

Trong chặng đường phát triển mới, Quảng Ninh đang đứng trước yêu cầu phải tăng trưởng cao hơn, nhanh hơn nhưng đồng thời bền vững hơn. Tỉnh đặt mục tiêu GRDP năm 2026 tăng trên 13% và duy trì tốc độ tăng trưởng trên 12%/năm trong giai đoạn 2026-2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Quảng Ninh đang tập trung khai thác những dư địa phát triển mới, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn từ các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị thành những giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương.

Những động lực tăng trưởng đang phát huy hiệu quả

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, sau 7 tháng năm 2026, kinh tế Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Các động lực từ sản xuất công nghiệp, tiêu dùng, dịch vụ và thương mại cùng phát huy hiệu quả, tạo nền tảng để tỉnh bám sát kịch bản tăng trưởng đã đề ra.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17,52% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 36,35%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 29,2%, doanh thu du lịch tăng 21%.

Trong 7 tháng, Quảng Ninh đón khoảng 15,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 3%, trong đó khách quốc tế đạt 3,11 triệu lượt, tăng 18%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,718 tỷ USD, tăng 17,5%.

Những kết quả này cho thấy các động lực tăng trưởng chủ yếu đang vận hành tương đối đồng bộ. Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới, Quảng Ninh xác định không thể chỉ dựa vào những lợi thế truyền thống mà cần chủ động tạo lập thêm các động lực mới, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Kinh tế tư nhân trở thành động lực nội sinh

Một trong những hướng đi được Quảng Ninh đặc biệt chú trọng là phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đang được tỉnh cụ thể hóa bằng các giải pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn để doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, vốn, công nghệ và thị trường.

Trong 7 tháng qua, toàn tỉnh có 2.648 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 23.841 tỷ đồng; 769 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Dư nợ tín dụng đối với khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 215.800 tỷ đồng, chiếm 89,9% tổng dư nợ toàn tỉnh.

Cùng với đó, 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.171ha đang được thành lập, mở rộng, từng bước tạo thêm không gian cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, Quảng Ninh đang chuyển từ tư duy đơn thuần gia tăng số lượng doanh nghiệp sang xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển về chất lượng và năng lực cạnh tranh.

Tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm khoảng 40% thời gian giải quyết đối với 1.255/2.079 thủ tục hành chính; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tài sản công và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân với khu vực FDI cũng như các doanh nghiệp trong nước.

Mục tiêu là mở rộng nội lực của nền kinh tế, tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào đầu tư, sản xuất, chuỗi cung ứng và từng bước hình thành những động lực tăng trưởng mới.

Lắp ráp xe ôtô tại Nhà máy Ôtô Thành Công đang đóng góp quan trọng cho tăng trưởng của tỉnh. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Khoa học-công nghệ mở rộng không gian phát triển

Nếu kinh tế tư nhân được xác định là một động lực nội sinh, thì khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những yếu tố có vai trò nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh dành gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2026 cho lĩnh vực này. Tỉnh tập trung xử lý những điểm nghẽn về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và thúc đẩy hình thành các mô hình kinh tế mới.

Cách tiếp cận này cho thấy Quảng Ninh đang từng bước chuyển từ khai thác các nguồn lực sẵn có sang tạo lập những nguồn lực và giá trị mới. Thay vì chỉ mở rộng quy mô, tỉnh hướng tới nâng cao năng suất, hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng, qua đó mở rộng không gian phát triển cho những ngành, lĩnh vực có tiềm năng trong giai đoạn mới.

Cùng với khoa học-công nghệ, việc triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật cũng đang được Quảng Ninh gắn với nhiệm vụ tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.

Trong số 68 dự án tồn đọng được rà soát, 47 dự án đã được xử lý dứt điểm; 21 dự án còn lại đã hoàn thành rà soát pháp lý và xây dựng lộ trình xử lý. Cùng với việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc về đất đai và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, những nguồn lực từng bị đình trệ đang từng bước được đưa trở lại nền kinh tế.

Khơi thông dòng vốn, chuyển hóa thành năng lực sản xuất

Sức bật của kinh tế Quảng Ninh trong những tháng đầu năm còn đến từ khả năng huy động và chuyển hóa nguồn lực đầu tư thành năng lực sản xuất mới.

Tổng vốn thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 143.472 tỷ đồng, trong khi vốn FDI đạt trên 1 tỷ USD. Công tác giải phóng mặt bằng cũng được đẩy mạnh, với 85,66% diện tích các dự án đang theo dõi đã hoàn thành.

Việc tháo gỡ từng bước các điểm nghẽn về pháp lý, đất đai và mặt bằng giúp dòng vốn đầu tư có thêm điều kiện chuyển nhanh hơn thành dự án cụ thể, năng lực sản xuất và đóng góp thực tế cho tăng trưởng.

Đây cũng là yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo dư địa phát triển dài hạn. Khi các dự án mới được triển khai thuận lợi, không chỉ quy mô vốn đầu tư được mở rộng mà còn kéo theo nhu cầu về lao động, dịch vụ, logistics, hạ tầng và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Bảo đảm nền tảng năng lượng cho tăng trưởng

Một nền kinh tế muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao cần có nền tảng năng lượng ổn định, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng lớn. Vì vậy, Quảng Ninh đang gắn việc triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng với yêu cầu bảo đảm nguồn cung cho phát triển kinh tế, nhất là đối với các ngành công nghiệp quy mô lớn.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Tỉnh đang thúc đẩy các dự án nguồn và lưới điện, phát triển các nguồn năng lượng mới, kho dự trữ xăng dầu và điện mặt trời mái nhà. Trong 7 tháng đầu năm, điện thương phẩm tăng 11,4%, cho thấy nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống tiếp tục tăng.

Cùng với bảo đảm nguồn điện hiện hữu, Quảng Ninh cũng chủ động chuẩn bị dư địa năng lượng cho giai đoạn phát triển mới. Quy hoạch và đầu tư hạ tầng năng lượng được gắn với định hướng thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, hàm lượng công nghệ cao và nhu cầu năng lượng lớn.

Theo hướng này, năng lượng không chỉ là điều kiện bảo đảm hoạt động sản xuất mà còn từng bước trở thành một bộ phận trong năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư.

Những kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm cho thấy Quảng Ninh đang từng bước cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược của Trung ương vào những bài toán phát triển cụ thể của địa phương.

Từ mở rộng nội lực của khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đến tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực đầu tư và củng cố nền tảng năng lượng, mỗi giải pháp đang tạo thêm một điểm tựa cho tăng trưởng.

Đây là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% trong năm 2026 và duy trì mức tăng trưởng trên 12% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời tạo tiền đề cho một chu kỳ phát triển mới theo hướng nhanh hơn, xanh hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh cao hơn./.

Quảng Ninh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 15,41% trong quý 3 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh các sở, ngành liên quan phải tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục tiến độ các sản phẩm bị chậm.