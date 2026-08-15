Quảng Ninh quyết liệt hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm 2026

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động, hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp không ít khó khăn, Quảng Ninh vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực về thu ngân sách.

Trong 7 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 68.139 tỷ đồng, bằng 92% dự toán pháp lệnh, 95% kế hoạch 9 tháng và 68% kế hoạch cả năm, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu Quảng Ninh tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu, tháo gỡ những điểm nghẽn và phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu 100.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Chủ động điều hành, khai thác hiệu quả nguồn thu

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong tổng thu ngân sách 7 tháng đầu năm, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 10.929 tỷ đồng, thu nội địa đạt 57.210 tỷ đồng. Với kết quả này, Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương có số thu ngân sách cao của cả nước.

Kết quả thu đạt được trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn chịu tác động từ những biến động của thị trường trong nước và quốc tế. Các lĩnh vực chủ lực như than, điện, xăng dầu, logistics, du lịch, dịch vụ vừa phải duy trì hoạt động, vừa thích ứng với những thay đổi về thị trường, chi phí đầu vào và chính sách thương mại.

Để chủ động ứng phó, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng kịch bản điều hành thu ngân sách với mục tiêu phấn đấu đạt 100.000 tỷ đồng, đồng thời phân giao nhiệm vụ cụ thể theo từng quý, từng khoản thu và từng địa bàn, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Các tổ công tác liên ngành được tăng cường hoạt động, thường xuyên làm việc với 42 doanh nghiệp, hộ kinh doanh có quy mô lớn, tập trung vào những lĩnh vực đóng góp nguồn thu chủ lực. Qua đó, tỉnh vừa nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vừa chủ động quản lý, khai thác các nguồn thu phát sinh, hạn chế thất thu ngân sách.

Song song với công tác thu, việc điều hành chi ngân sách được thực hiện theo hướng chủ động, tiết kiệm và hiệu quả, bảo đảm nguồn lực cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Nguồn vốn đầu tư công tiếp tục được ưu tiên cho các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng.

Tỉnh cũng tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính. Trong 6 tháng đầu năm, Quảng Ninh giữ lại 204 tỷ đồng, tương ứng 10% kinh phí tự chủ, để tạo nguồn cải cách tiền lương; đồng thời tiết kiệm 537 tỷ đồng chi thường xuyên và 1.050 tỷ đồng, tương đương 5% chi đầu tư phát triển, để bổ sung nguồn vốn thực hiện Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng theo yêu cầu của Trung ương.

Việc chủ động cân đối, tiết kiệm và điều chỉnh nguồn lực cho những nhiệm vụ lớn cho thấy công tác điều hành ngân sách của Quảng Ninh không chỉ hướng tới bảo đảm cân đối thu-chi, mà còn gắn với các mục tiêu phát triển dài hạn.

Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Áp lực thu ngân sách những tháng cuối năm

Dù đạt kết quả tích cực trong những tháng đầu năm, nhiệm vụ thu ngân sách của Quảng Ninh trong thời gian còn lại vẫn rất lớn.

Theo đánh giá của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, thu ngân sách và giải ngân đầu tư công tiếp tục là những nhiệm vụ cần được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Một trong những vấn đề đáng lưu ý là tổng số nợ thuế đến ngày 30/6/2026 còn 6.192 tỷ đồng, tương đương 8,2% dự toán thu ngân sách cả năm. Trong đó, một số doanh nghiệp còn nợ thuế với số tiền lớn, tạo áp lực đối với tiến độ thực hiện dự toán.

Nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng có thể chịu tác động bởi nhiều yếu tố trong nửa cuối năm. Chính sách giảm thuế đối với xăng dầu chưa được gia hạn cho 6 tháng cuối năm, trong khi sức mua của một số nhóm hàng còn yếu. Những yếu tố này đòi hỏi công tác dự báo, quản lý và điều hành thu phải tiếp tục linh hoạt, sát với diễn biến thực tế.

Theo ông Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Tài chính, kết quả thu ngân sách thời gian qua cho thấy hiệu quả bước đầu của việc xây dựng kịch bản điều hành từ sớm, phân giao nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm với từng ngành, địa phương. Tuy nhiên, nhiệm vụ còn lại của năm 2026 vẫn rất lớn, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động.

Do đó, tỉnh sẽ tiếp tục bám sát tình hình kinh tế, điều hành ngân sách linh hoạt, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khai thác hiệu quả các nguồn thu và sử dụng ngân sách đúng trọng tâm, trọng điểm.

Về phía ngành thuế, các giải pháp trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra trên cơ sở phân tích rủi ro và triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ thuế. Mục tiêu là thu đúng, thu đủ, chống thất thu và từng bước giảm nợ đọng, nhất là đối với các doanh nghiệp có số nợ lớn.

Tăng thu gắn với thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Để hoàn thành mục tiêu thu 100.000 tỷ đồng, Quảng Ninh xác định những tháng cuối năm không chỉ tập trung tăng thu mà phải tạo ra nguồn thu bền vững, gắn với thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và mở rộng quy mô nền kinh tế.

Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu từ đất, tài nguyên, xuất nhập khẩu; đôn đốc thu hồi nợ thuế; đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư và kịp thời điều chuyển vốn từ những dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn cũng được xác định là giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và tạo nguồn thu.

Tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế tháng 7, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng quý 3 đã được điều chỉnh; cụ thể hóa nhiệm vụ theo từng tháng, từng ngành, từng địa phương và thường xuyên rà soát tiến độ theo tuần.

Những chỉ tiêu có nguy cơ không đạt phải được nhận diện sớm để kịp thời tháo gỡ, tránh bị động trong những tháng cuối quý. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo được xác định là động lực tăng trưởng chủ yếu. Các ngành, địa phương cần tập trung xử lý những khó khăn liên quan đến sản xuất, đầu tư, mặt bằng, thủ tục và nguồn vật liệu, tạo điều kiện để các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp đủ điều kiện triển khai đúng kế hoạch.

Đối với đầu tư công, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và khối lượng công việc còn lại; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được kịp thời báo cáo để xử lý.

Bên cạnh công nghiệp và đầu tư, khu vực dịch vụ tiếp tục được xem là dư địa quan trọng để tạo thêm nguồn thu. Quảng Ninh sẽ tận dụng hiệu quả các sự kiện văn hóa, du lịch và hoạt động đón khách quốc tế để gia tăng lượng khách, doanh thu du lịch, bán lẻ và các ngành dịch vụ liên quan.

Việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường và tạo dòng tiền trong nền kinh tế có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng hoàn thành dự toán thu ngân sách. Khi hoạt động của doanh nghiệp và sức mua thị trường được cải thiện, nguồn thu ngân sách cũng có thêm nền tảng để tăng trưởng ổn định hơn./.

Quảng Ninh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 15,41% trong quý 3 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh các sở, ngành liên quan phải tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục tiến độ các sản phẩm bị chậm.