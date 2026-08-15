Chính phủ bổ sung thêm 5.000 tỷ đồng từ ngân sách nâng vốn điều lệ cho Co-opBank

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1563/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 cho Ngân hàng Nhà nước để đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 là 5.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Nhà nước để đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Co-opBank từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2026 đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 246/2025/QH15 theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước thực hiện thanh toán, quyết toán chi ngân sách nhà nước đối với nguồn vốn ngân sách Nhà nước bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Co-opBank chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn Nhà nước bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại ngân hàng theo đúng quy định pháp luật; phòng, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước.

Trước đó, tháng 7/2026, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 1279/QĐ-TTg về việc bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ cho Co-opBank. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng ký Quyết định số 1634/QĐ-NHNN đầu tư bổ sung vốn Nhà nước hỗ trợ để tăng vốn điều lệ cho Co-opBank. Nguồn vốn được cấp từ ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc nâng cao năng lực tài chính cho định chế tín dụng giữ vai trò nòng cốt của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Việc Chính phủ quyết định bổ sung 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ sẽ tạo ra bước chuyển quan trọng đối với Co-opBank. Nguồn lực tài chính mới không chỉ giúp ngân hàng nâng cao các chỉ tiêu an toàn vốn theo quy định mà còn tạo điều kiện mở rộng quy mô tín dụng, đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm, dịch vụ và tăng cường khả năng hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trong những thời điểm cần thiết.

Đây cũng là sự chuẩn bị quan trọng để hệ thống tài chính hợp tác thích ứng với yêu cầu phát triển mới trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và nhu cầu tiếp cận vốn ngày càng lớn của khu vực kinh tế tập thể.

Với nguồn lực mới cùng quyết tâm đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh, Co-opBank được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối dòng vốn đến khu vực nông nghiệp, nông thôn và kinh tế tập thể, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới./.

Bổ sung 5.000 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chính phủ phê duyệt bổ sung 5.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển ngân hàng hợp tác xã.

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