Giá dầu tăng mạnh, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn thu lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý 2

Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý 2/2026.

So với cùng kỳ năm 2025, con số này tăng 85%, tương đương 56 tỷ USD.

Nguyên nhân là trong quý 2, xung đột Mỹ-Iran đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, đẩy giá dầu tăng mạnh. Tính trung bình, giá dầu Brent trung bình đạt 103,28 USD/thùng trong quý 2, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2025.

Chính việc giá dầu tăng “bất thường” này đã giúp các tập đoàn như Shell, Chevron, TotalEnergies và Equinor, gia tăng lợi nhuận trong quý.

Tuy nhiên, mức tăng lợi nhuận này chưa được chuyển thành các khoản chi lớn hơn cho cổ đông hoặc những kế hoạch đầu tư mới quy mô lớn.

Tập đoàn ExxonMobil của Mỹ, dù ghi nhận lợi nhuận quý 2 tăng hơn gấp đôi, chỉ nâng cổ tức lên 1,03 USD/cổ phiếu, từ mức 0,99 USD/cổ phiếu cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Saudi Arabia chỉ tăng cổ tức thêm 3,5%.

Một số doanh nghiệp lựa chọn sử dụng nguồn tiền tăng thêm để củng cố tình hình tài chính, như Chevron đã sử dụng lợi nhuận tăng thêm để giảm 8,4 tỷ USD tiền nợ.

Theo các chuyên gia, việc các tập đoàn dầu mỏ hạn chế cam kết chi tiêu dài hạn phản ánh sự thận trọng trước tính bền vững của mức giá dầu hiện nay.

Các doanh nghiệp từng trải qua những giai đoạn giá dầu giảm mạnh trong các năm 2015 và 2020, do đó có xu hướng coi khoản lợi nhuận hiện tại là cơ hội tăng cường nguồn lực tài chính hơn là tín hiệu để mở rộng đầu tư ồ ạt.

Diễn biến này cũng cho thấy lợi nhuận tăng từ xung đột chưa đồng nghĩa với việc dòng vốn quốc tế sẽ lập tức đổ mạnh vào các dự án năng lượng mới tại khu vực vùng Vịnh.

Các chuyên gia nhận định phần lớn nguồn tiền bổ sung hiện được sử dụng để giảm nợ và duy trì mức chi trả ổn định cho cổ đông, trong khi các tập đoàn quốc tế nhiều khả năng tiếp tục tham gia những dự án đã triển khai thay vì nhanh chóng đưa ra các cam kết đầu tư lớn mới./.

Ngành dầu khí Mỹ đạt lợi nhuận khổng lồ trong bối cảnh xung đột Trung Đông Lợi nhuận tăng vọt của các "ông lớn" dầu khí Mỹ đã thúc đẩy các nhà lập pháp nước này đề xuất áp thuế đối với phần lợi nhuận bất thường mà các doanh nghiệp thu được trong bối cảnh chiến tranh.