Vietnam Post 'lấn sân' thị trường viễn thông với thương hiệu Pottel

Ngày 15/8, đại diện Vietnam Post cho biết đơn vị này chính thức mở rộng hoạt động sang lĩnh vực viễn thông. Cùng với quá trình hoàn thiện nền tảng pháp lý và chuẩn bị hệ thống phân phối, Vietnam Post lựa chọn SIM du lịch dành cho khách quốc tế là một trong những sản phẩm đầu tiên đưa ra thị trường dưới thương hiệu Pottel.

Theo Giấy phép số 559/GP-CVT được Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 26/12/2025, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng.

Theo định hướng được công bố, Vietnam Post được phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (MVNO), với phạm vi triển khai trên toàn quốc. Các dịch vụ được phép cung cấp bao gồm thoại, nhắn tin, truyền dẫn phục vụ kết nối máy tới máy và truy nhập Internet.

(Ảnh: Vietnam Post)

Bên cạnh nền tảng pháp lý, Vietnam Post cũng đang chuẩn bị hệ thống phân phối và điểm bán để đưa các sản phẩm viễn thông đến gần khách hàng. Với mạng lưới khoảng 13.000 điểm phục vụ trên toàn quốc, đây là một trong những lợi thế quan trọng để Vietnam Post mở rộng khả năng tiếp cận người dùng.

Trong bước đi đầu tiên trên thị trường, Vietnam Post đưa SIM du lịch dành cho khách quốc tế ra mắt dưới tên thương hiệu là Pottel, sản phẩm hướng tới nhóm khách quốc tế đến Việt Nam.

Đối với khách quốc tế, việc có kết nối Internet ngay khi đến một quốc gia mới giúp hành trình chủ động hơn. Một chiếc điện thoại có kết nối dữ liệu có thể hỗ trợ du khách từ những thao tác đơn giản như xem bản đồ, tìm đường, gọi xe cho đến liên lạc, đặt dịch vụ và cập nhật thông tin trong chuyến đi. SIM du lịch Pottel được phát triển nhằm đáp ứng những nhu cầu này trong thời gian khách lưu trú tại Việt Nam.

Việc có sẵn data giúp du khách giảm sự phụ thuộc vào Wi-Fi công cộng và thuận tiện duy trì kết nối khi di chuyển giữa nhiều địa điểm. Đây đặc biệt là yếu tố cần thiết đối với những chuyến đi có lịch trình ngắn, khi khách hàng muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc trải nghiệm thay vì tìm kiếm điểm truy cập Internet.

(Ảnh: Vietnam Post)

Bên cạnh trải nghiệm của người dùng cuối, Pottel cũng hướng tới xây dựng hệ thống phân phối phù hợp với đặc thù của nhóm khách hàng quốc tế. Từ ngày 15/08/2026, khách quốc tế có thể tìm mua SIM du lịch Pottel tại hai điểm bán ở khu vực trung tâm Hà Nội là số 66 Lương Văn Can và 75 Đinh Tiên Hoàng.

Sự xuất hiện của Pottel trên thị trường SIM du lịch cũng đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình của Vietnam Post trong lĩnh vực viễn thông. Từ nền tảng pháp lý, hệ thống phân phối đến định hướng phát triển sản phẩm, Vietnam Post đang từng bước mở rộng năng lực cung cấp các dịch vụ kết nối, bổ sung thêm một mảnh ghép mới vào hệ sinh thái dịch vụ của Tổng công ty./.

Vietnam Post được kỳ vọng sẽ trở thành Tập đoàn Bưu điện và Công nghệ Việt Nam Tại Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2026 của Vietnam Post, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn 5 năm nữa, đơn vị này sẽ trở thành Tập đoàn Bưu điện và Công nghệ Việt Nam.